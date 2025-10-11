  1. Clients Privés
Journalisme Maurine Mercier sacrée une nouvelle fois au Prix Bayeux de la radio

ATS

11.10.2025 - 20:52

La correspondante de la RTS en Ukraine, Maurine Mercier, a reçu samedi à Bayeux le premier prix radio du Prix Bayeux des correspondants de guerre, qu’elle remporte pour la troisième fois. D'autres journalistes ont été récompensés en photo, presse écrite et télévision.

Maurine Mercier, correspondante de la RTS en Ukraine, a reçu le prix Bayeux pour la troisième fois (archives).
Maurine Mercier, correspondante de la RTS en Ukraine, a reçu le prix Bayeux pour la troisième fois (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.10.2025, 20:52

11.10.2025, 21:01

Maurine Mercier s’est imposée devant le jury international avec son reportage radio «Prokrovsk, deux fleurs dans les ruines», qui décrit le quotidien de deux femmes dans une ville ukrainienne ravagée. Elle avait déjà obtenu ce prix en 2022 et en 2023.

Un «talent exceptionnel». Maurine Mercier journaliste de l'année pour son travail à Boutcha

Un «talent exceptionnel»Maurine Mercier journaliste de l'année pour son travail à Boutcha

«Je ne pensais pas que vous seriez assez 'punk' pour récompenser ce reportage», s'est-elle amusée lors de la remise de son prix samedi à Bayeux, selon la RTS.

Reportages à Gaza, au Soudan et en Syrie

Le photojournaliste Saher Alghorra est lui récompensé pour sa série «Trapped in Gaza: Between Fire and Famine», portant sur la détresse des civils de la bande de Gaza pris au piège par la campagne militaire israélienne. En presse écrite, Wolfgang Bauer remporte le premier prix pour son enquête intitulée «Les oubliés» sur le Soudan.

La catégorie télévision voit la victoire d’une équipe de France 24 pour le documentaire «Les rescapés de l’enfer dans les geôles de Bachar al‐Assad», traitant des prisons libérées du régime syrien.

Première Suissesse. Une journaliste de la RTS récompensée par le Prix Bayeux

Première SuissesseUne journaliste de la RTS récompensée par le Prix Bayeux

En Grand Format télévision, Agnès Nabat et Marianne Getti (Kraken Films pour ARTE Reportage) sont distinguées pour «Tigré: viols, l’arme silencieuse «, sur les violences sexuelles en Éthiopie. Le prix du Public‐Photo revient à Ali Jadallah (Anadolu Agency) pour ses images poignantes des attaques israéliennes sur Gaza.

