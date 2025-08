Même le PLR remet en cause l'accord sur le F-35

Cernunnos

Si les USA et Trump veulent profiter à leur avantage en n'étant pas stable pour leurs importations avec la Suisse, alors oui, la Suisse n'a pas besoin d'être fiable en concluant des affaires avec les USA. Comme les USA, la Suisse doit casser le contrat des F-35 et ne pas être le dindon de la farce en laissant les USA faire ce qu'ils veulent et en acceptant tout docilement. Ils veulent jouer au poker, très bien. La Suisse doit aussi abattre ses cartes et montrer de la fermeté vis-à -vis de ces cowboy et de leur shérif. Point barre.