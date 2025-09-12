  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vive polémique Mention de la couleur de peau : sous pression, Fedpol réévalue sa décision

ATS

12.9.2025 - 15:30

Critiqué pour l’interdiction de la mention de la couleur de peau dans le fichier de recherche Ripol, l'Office fédéral de la police Fedpol revoit sa copie. Il annonce le lancement d’une consultation formelle pour apaiser les tensions.

La nouvelle directive a suscité de vives critiques. «Cela ressemble à une mauvaise blague», a écrit vendredi le PLR dans un communiqué (photo d’illustration).
La nouvelle directive a suscité de vives critiques. «Cela ressemble à une mauvaise blague», a écrit vendredi le PLR dans un communiqué (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.09.2025, 15:30

La décision a été prise après un rapide sondage mené auprès de quelques polices cantonales, mais aucune consultation formelle n'a encore eu lieu. «Cela va maintenant être fait», a déclaré Miriam Knecht, porte-parole de Fedpol, interrogée par Keystone-ATS.

Selon la nouvelle directive, la couleur de peau ne doit plus être mentionnée dans le système de recherche Ripol. Cependant, les cinq couleurs de peau sélectionnables jusqu'à présent dans le système («blanc», «noir», «rouge», «jaune» et «brun») étaient rarement utilisées dans la pratique, a souligné Mme Knecht: moins de 1% des signalements enregistrés contenait une telle indication.

«C’est un cinglé!». Argovie: un chef de police envoie son message raciste directement à la personne visée

«C’est un cinglé!»Argovie: un chef de police envoie son message raciste directement à la personne visée

Les indications telles que «asiatique», «slave» ou «méditerranéen» sont plus précises. D'autres caractéristiques physiques telles que l'âge, la taille, la stature, l'habillement et des particularités comme les tatouages, les piercings ou les cicatrices sont également plus utiles, selon M. Knecht.

Initiatives du PLR et de l'UDC

La nouvelle directive a suscité de vives critiques. «Cela ressemble à une mauvaise blague», a écrit vendredi le PLR dans un communiqué. «Pour des raisons idéologiques, les polices cantonales n’ont plus le droit d'indiquer dans leur système de recherche si un suspect a la peau claire ou foncée», ajoute-t-il, dénonçant le «politiquement correct».

Discrimination. Quatre nouveaux agents lausannois suspendus

DiscriminationQuatre nouveaux agents lausannois suspendus

Le parti promet de s'y opposer par le biais d'une pétition et d'interventions au Parlement, a-t-il souligné L'UDC a elle déjà déposé une motion en ce sens jeudi, a précisé le parti.

«Renonciation à l'implication des cantons»

Mercredi, le canton de Berne s'était lui aussi montré très critique. Dans une lettre adressée à Fedpol, dont Keystone-ATS a eu connaissance, le directeur cantonal de la sécurité Philipp Müller (PLR) avait déclaré «ne pas être d'accord avec cette décision».

Il s'est dit «surpris, car il semble que l'on ait renoncé à impliquer les cantons responsables de la sécurité intérieure, et en particulier les polices cantonales, qui constituent un élément essentiel de la chaîne de poursuite pénale». Dans sa lettre, l'élu PLR a demandé à Fedpol de revenir sur sa décision et d'entamer un dialogue avec les cantons.

Son homologue zurichois Mario Fehr a qualifié cette directive de «peu utile» et manifestement «motivée par des considérations politiques». Selon lui, la police cantonale continuera à noter dans le système d'information policière Polis, qu'elle utilise principalement, toutes les caractéristiques physiques importantes telles que la couleur des cheveux, les tatouages ou la taille. Cela inclut bien sûr également la couleur de peau.

«Tolérance zéro». Un gendarme vaudois rattrapé par le scandale du groupe Whatsapp

«Tolérance zéro»Un gendarme vaudois rattrapé par le scandale du groupe Whatsapp

Analyse «approfondie» nécessaire

En Suisse romande, les polices cantonales fribourgeoise, genevoise et vaudoise ont pour l'heure simplement indiqué prendre acte de la décision de Fedpol. «L’application de ces directives nécessite une analyse approfondie, un certain nombre de questions consécutives se posant en particulier sur le plan opérationnel», a ainsi indiqué jeudi la police vaudoise à Keystone-ATS.

La police cantonale neuchâteloise a quant à elle indiqué que son système informatique ne permet pas la mention de la couleur de peau et qu'elle n'a donc jamais utilisé cette notion.

Les plus lus

Assassinat de Charlie Kirk : la minutieuse préparation du tueur se précise
Livré par son père shérif : ce que l’on sait du suspect dans l’affaire Charlie Kirk
Le zoo de Zurich partage une bien triste nouvelle
Armani va être cédé à un géant du luxe, selon le testament
La légende Mike Powell persona non grata aux Mondiaux !
«Ma patience s’épuise rapidement» : Trump envisage de «frapper durement» l’économie russe