Critiqué pour l’interdiction de la mention de la couleur de peau dans le fichier de recherche Ripol, l'Office fédéral de la police Fedpol revoit sa copie. Il annonce le lancement d’une consultation formelle pour apaiser les tensions.

La nouvelle directive a suscité de vives critiques. «Cela ressemble à une mauvaise blague», a écrit vendredi le PLR dans un communiqué (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La décision a été prise après un rapide sondage mené auprès de quelques polices cantonales, mais aucune consultation formelle n'a encore eu lieu. «Cela va maintenant être fait», a déclaré Miriam Knecht, porte-parole de Fedpol, interrogée par Keystone-ATS.

Selon la nouvelle directive, la couleur de peau ne doit plus être mentionnée dans le système de recherche Ripol. Cependant, les cinq couleurs de peau sélectionnables jusqu'à présent dans le système («blanc», «noir», «rouge», «jaune» et «brun») étaient rarement utilisées dans la pratique, a souligné Mme Knecht: moins de 1% des signalements enregistrés contenait une telle indication.

Les indications telles que «asiatique», «slave» ou «méditerranéen» sont plus précises. D'autres caractéristiques physiques telles que l'âge, la taille, la stature, l'habillement et des particularités comme les tatouages, les piercings ou les cicatrices sont également plus utiles, selon M. Knecht.

Initiatives du PLR et de l'UDC

La nouvelle directive a suscité de vives critiques. «Cela ressemble à une mauvaise blague», a écrit vendredi le PLR dans un communiqué. «Pour des raisons idéologiques, les polices cantonales n’ont plus le droit d'indiquer dans leur système de recherche si un suspect a la peau claire ou foncée», ajoute-t-il, dénonçant le «politiquement correct».

Le parti promet de s'y opposer par le biais d'une pétition et d'interventions au Parlement, a-t-il souligné L'UDC a elle déjà déposé une motion en ce sens jeudi, a précisé le parti.

«Renonciation à l'implication des cantons»

Mercredi, le canton de Berne s'était lui aussi montré très critique. Dans une lettre adressée à Fedpol, dont Keystone-ATS a eu connaissance, le directeur cantonal de la sécurité Philipp Müller (PLR) avait déclaré «ne pas être d'accord avec cette décision».

Il s'est dit «surpris, car il semble que l'on ait renoncé à impliquer les cantons responsables de la sécurité intérieure, et en particulier les polices cantonales, qui constituent un élément essentiel de la chaîne de poursuite pénale». Dans sa lettre, l'élu PLR a demandé à Fedpol de revenir sur sa décision et d'entamer un dialogue avec les cantons.

Son homologue zurichois Mario Fehr a qualifié cette directive de «peu utile» et manifestement «motivée par des considérations politiques». Selon lui, la police cantonale continuera à noter dans le système d'information policière Polis, qu'elle utilise principalement, toutes les caractéristiques physiques importantes telles que la couleur des cheveux, les tatouages ou la taille. Cela inclut bien sûr également la couleur de peau.

Analyse «approfondie» nécessaire

En Suisse romande, les polices cantonales fribourgeoise, genevoise et vaudoise ont pour l'heure simplement indiqué prendre acte de la décision de Fedpol. «L’application de ces directives nécessite une analyse approfondie, un certain nombre de questions consécutives se posant en particulier sur le plan opérationnel», a ainsi indiqué jeudi la police vaudoise à Keystone-ATS.

La police cantonale neuchâteloise a quant à elle indiqué que son système informatique ne permet pas la mention de la couleur de peau et qu'elle n'a donc jamais utilisé cette notion.