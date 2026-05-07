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Fonction publique – GE Mesures d'économie: pas loin de 3000 fonctionnaires dans la rue

ATS

7.5.2026 - 18:55

Le personnel de la fonction publique genevoise est à nouveau descendu dans la rue jeudi pour protester contre les mesures d'économie que veut imposer le gouvernement.
Le personnel de la fonction publique genevoise est à nouveau descendu dans la rue jeudi pour protester contre les mesures d'économie que veut imposer le gouvernement.
ATS

Entre 2500 et 3000 personnes ont manifesté jeudi à Genève à l'appel du Cartel intersyndical pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement. Un catalogue de 533 millions d'économies supplémentaires présenté par des experts a exacerbé leur mécontentement.

Keystone-SDA

07.05.2026, 18:55

Parti du parc des Cropettes, le cortège, emmené par le Cartel intersyndical du personnel de l'Etat et du secteur subventionné, a traversé le pont du Mont-Blanc avant de rallier la Vieille-Ville. Il faisait suite à un débrayage.

«Salaires attaqués, prestations en danger», ont scandé les manifestants qui descendaient pour la cinquième fois dans la rue depuis novembre dernier. «Notre boulot essentiel, notre salaire existentiel», pouvait-on lire sur des pancartes.

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