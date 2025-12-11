Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

FEUX D'ARTIFICE : Le Conseil national examine jeudi l'interdiction des feux d'artifice. Plutôt que de bannir les feux d'artifice, la commission préparatoire prévoit une interdiction en fonction des catégories et notamment des pièces destinées uniquement à faire du bruit. L'initiative populaire va trop loin aux yeux de la commission préparatoire.

GENÈVE : Le Grand Conseil genevois doit se prononcer jeudi sur le projet de budget 2026. Une première mouture a déjà été refusée par une majorité de droite le 12 novembre, avec un déficit de 767 millions de francs. S'il est refusé jeudi, le canton pourrait commencer l'année 2026 sous le régime des douzièmes provisoires.

AUTRICHE : Les députés autrichiens sont appelés à voter jeudi sur l'interdiction du port du voile à l'école pour les filles de moins de 14 ans, une loi censée les protéger mais décriée par des juristes et les organisations de défense des droits. Une première tentative de bannir le voile à l'école en 2019 avait été retoquée un an plus tard par la cour constitutionnelle autrichienne, qui l'avait jugée discriminatoire. Le gouvernement dirigé par les conservateurs assure cette fois-ci qu'il est conforme à la constitution.

FOOTBALL : Le Lausanne-Sport affronte jeudi à 21h00 en Finlande KuPS Kuopio dans le cadre de la 5e journée de Conference League de football. A l'échelon supérieur, en Europa League, les Young Boys de Berne accueille les Français de Lille à 18h45, tandis que Bâle reçoit les Anglais d'Aston Villa à 21h00.

HOCKEY SUR GLACE : L'équipe suisse de hockey sur glace dispute dans le cadre de l'Euro Hockey Tour à Zurich ses derniers matches amicaux avant les JO de Milan-Cortina, qui ont lieu en 2026. La sélection de Patrick Fischer affronte la Suède jeudi à 19h45, avant de croiser le fer avec la République tchèque samedi (18h00) et la Finlande dimanche (15h45), toujours à Zurich.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 11 décembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de la montagne. Elle vise à souligner le rôle essentiel que jouent les régions montagneuses en tant que source majeure d'eau douce à l'échelle mondiale et appelle à prendre des mesures immédiates pour éviter la disparition des glaciers. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/mountain-day

Vu dans la presse

BUDGET : Le refus lundi du Conseil national d'augmenter d'un million de francs les fonds dévolus à la prévention des violences faites aux femmes a provoqué une immense mobilisation en ligne, relatent jeudi La Liberté, Le Courrier, les journaux alémaniques du groupe Tamedia et le Blick. Plus de 370'000 personnes ont signé une pétition en deux jours. Les parlementaires fédéraux ont été submergés de messages. «Nous avons reçu des milliers d'e-mails», déplore dans La Liberté la conseillère d'Etat Andrea Gmür-Schönenberger (Centre/LU). Son collègue Andrea Caroni (PLR/AR) parle de «méthodes russes». La conseillère nationale Jessica Jaccoud (PS/VD), co-présidente des Femmes PS, à l'origine de l'opération, se dit un peu soufflée par l'ampleur de cette «révolution» qui dépasse les cercles du PS. Le National se penchera à nouveau sur le dossier la semaine prochaine.

DROITS DE DOUANE : Les 200 milliards de francs d'investissements aux Etats-Unis promis dans le cadre des négociations sur les droits de douane américains reposent sur des «plans concrets», assure jeudi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung, la St. Galler Tagblatt Christoph Mäder, président de la fédération des entreprises suisses economiesuisse. Ce n'est pas du bluff, affirme-t-il. «Les 200 milliards de francs ne comprennent pas seulement les investissements classiques dans de nouveaux sites de production, mais aussi des calculs qui incluent, par exemple, les dépenses en personnel ou en recherche». La Confédération ne peut pas obliger les entreprises à investir, mais il y aura certainement «une sorte de surveillance», poursuit-il.

SÉCURITÉ : Un site de vente de matériel militaire slovène propose des gilets pare-balles de la gendarmerie vaudoise, rapporte jeudi le journal 24 Heures. Interrogée, la police cantonale vaudoise explique qu'il a été convenu auprès du fournisseur finlandais des nouveaux gilets de protection balistique que les anciens seraient repris pour être détruits. «Nous avons [...] demandé à cette entreprise de prendre des mesures immédiates de retrait de vente de ce matériel et de détruire les gilets comme initialement convenu dans l'accord commercial», déclare un porte-parole de la police, précisant qu'aucune réponse n'a été reçue pour l'instant.

SANTÉ : Depuis l'introduction du congé menstruel à Yverdon-les-Bains (VD) en 2024, treize femmes en ont fait usage, rapportent jeudi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Seule une d'entre elles l'a fait plus d'une fois. Les absences ont duré entre une heure et demie et dix heures, alors que trois jours sont possibles, déclare dans les journaux la co-syndique de la ville, Carmen Tanner. «Beaucoup de femmes continuent à travailler malgré la douleur, car elles y sont habituées. Le congé menstruel est apparemment encore trop peu connu».

CFF : La nouvelle gare de Berne fait face à des surcoûts et des retards, remarquent jeudi le Bund et la Berner Zeitung. Le projet ne devrait être achevé qu'en 2031 et devrait coûter 40% de plus que prévu initialement, soit 200 à 250 millions de francs supplémentaires. Les maîtres d'ouvrage ont reporté l'ouverture à plusieurs reprises en raison d'oppositions, de difficultés géologiques et de travaux complexes. Des problèmes antérieurs tels que des sites contaminés, des ancrages défectueux et les conséquences de la pandémie de Covid-19 ont également retardé le calendrier.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 75 ans (1950) : naissance de l'armateure grecque Christina Onassis. Elle est décédée en 1988.

- Il y a 180 ans (1845) : les sept cantons catholiques suisses se réunissent à Lucerne pour former une association de protection, ce qui a entraîné une polarisation au sein de la Suisse et, deux ans plus tard, la guerre du Sonderbund.

Le dicton du jour

«Tel temps à la Saint-Daniel, même temps à Noël».