L’Ecole professionnelle de Lausanne (EPSIC) lancera à la rentrée prochaine un projet-pilote pour les apprenties et apprentis dans les métiers de l’informatique. Les cours professionnels seront donnés en alternance à distance et en présentiel pour les élèves de dernière année. Sept classes sont concernées.

L'EPSIC va tester les cours à distance avec certains apprentis dans les métiers de l'informatique (photo d'illustration). ATS

ATS

Le projet doit permettre de former davantage de collaborateurs dans un domaine où les besoins de personnel qualifié sont très importants, écrit le canton lundi dans un communiqué. Son concept: les cours seront donnés alternativement à distance et en présentiel, une semaine sur deux, selon le principe de l’apprentissage mixte ou «blended learning», déjà utilisé dans des établissements en Suisse alémanique.

Cette alternance comporte potentiellement plusieurs avantages: elle permet de libérer ponctuellement des places pour pouvoir former plus de personnes dans des métiers qui connaissent une pénurie de main-d'oeuvre, mais aussi de diminuer les déplacements, en particulier pour celles et ceux qui viennent de loin. Un lien fort entre les élèves mais aussi avec le corps enseignant reste toutefois garanti grâce à la présence régulière en classe.

Cette méthode participe également à la promotion de l’éducation numérique, en positionnant l’EPSIC comme une école pionnière en Suisse romande. Un lien fort entre les élèves mais aussi avec le corps enseignant reste garanti grâce à la présence régulière en classe.

Bilan après un an

Pour mener à bien ce projet-pilote, l’école peut compter sur son expertise et sur son équipement, déjà utilisé durant la période Covid. Plusieurs facteurs sont réunis pour que cet essai se déroule dans les meilleures conditions. Le corps enseignant et les élèves ont notamment été associés en amont à l’élaboration du projet.

De plus, en raison de leur domaine d’activité, les élèves et le corps enseignant maîtrisent les outils. Ce mode de travail, très répandu dans les métiers de l’informatique, fournit aussi aux apprenties et apprentis une expérience utile dans leur pratique professionnelle.

Des pointages réguliers seront effectués. Un bilan est prévu à l’issue de cette année de test pour évaluer l'avenir de ce projet.

