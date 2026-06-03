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«Aucune justification à davantage de violence» Meurtre d'un étudiant au Royaume-Uni : le Premier ministre appelle au calme

ATS

3.6.2026 - 16:30

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé au calme mercredi après des violences dans une manifestation à Southampton contre la police. Les manifestants reprochaient aux forces de l'ordre d'avoir menotté en décembre un étudiant blanc, agonisant, accusé à tort d'injures racistes par son meurtrier, un homme sikh.

«Peu importe la douleur que nous ressentons» après le meurtre d'Henry Nowak, «il n'y a aucune justification à davantage de violence», a déclaré Keir Starmer au Parlement.
«Peu importe la douleur que nous ressentons» après le meurtre d'Henry Nowak, «il n'y a aucune justification à davantage de violence», a déclaré Keir Starmer au Parlement.
sda

Keystone-SDA

03.06.2026, 16:30

03.06.2026, 16:31

Le dirigeant travailliste a aussi reproché à Nigel Farage, chef du parti anti-immigration Reform UK, d'attiser la violence deux semaines avant une élection partielle cruciale pour l'avenir du gouvernement, où Reform UK espère voir son candidat l'emporter sur celui du Labour.

Henry Nowak, 18 ans, est mort le 3 décembre 2025 après avoir été poignardé à plusieurs reprises alors qu'il rentrait d'une soirée à Southampton, sur la côte sud de l'Angleterre. Un jeune homme sikh de 23 ans, Vickrum Digwa, a été condamné lundi pour ce meurtre à la prison à vie assortie d'une peine de sûreté de 21 ans.

Il a menti aux policiers en déclarant avoir été victime d'une agression raciste et avoir agi en état de légitime défense après des insultes et des coups. Les agents l'ont cru et ont menotté Henry Nowak, qui était en train de succomber à ses blessures, en lui signifiant son arrestation.

Attaques «totalement inacceptables»

Ce drame, et la diffusion de la vidéo de l'intervention filmée par la police, ont conduit l'extrême droite à accuser cette dernière de «préjugés anti-blancs».

Onze policiers ont été blessés mardi lors d'un rassemblement qui a commencé devant le commissariat de Southampton, puis a dégénéré près des lieux du crime, où des manifestants s'en sont pris aux forces de l'ordre. Deux personnes ont été interpellées.

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Plus d’un millier de personnes, dont Tommy Robinson, ont manifesté à Southampton pour « Justice pour Henry », un étudiant tué. Des bouteilles et des poubelles ont été lancées sur la police.

03.06.2026

«Peu importe la douleur que nous ressentons» après le meurtre d'Henry Nowak, «il n'y a aucune justification à davantage de violence», a déclaré Keir Starmer au Parlement. «Les attaques visant des policiers à Southampton la nuit dernière étaient honteuses et totalement inacceptables.»

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