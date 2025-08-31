  1. Clients Privés
Ukraine Meurtre de l'ex-président du Parlement ukrainien: suspect arrêté

ATS

1.9.2025 - 00:11

Andriy Parubiy a été tué par balles, samedi à Lviv.
ATS
ATS

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi l'arrestation d'une personne après le meurtre de l'ex-président du Parlement Andriï Paroubiy.

Keystone-SDA

01.09.2025, 00:11

01.09.2025, 01:42

«Les investigations de rigueur sont en cours», a-t-il précisé sur les réseaux sociaux, remerciant les enquêteurs pour leur «travail rapide et coordonné».

Andriï Paroubiy, 54 ans, était une figure de la révolution pro-européenne du Maïdan et avait été président du Parlement ukrainien, la Rada, de 2016 à 2019.

Il a été tué par balle samedi à Lviv, dans l'ouest du pays, un assassinat que le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov, a imputé à la Russie avec qui le pays est en guerre depuis février 2022.

Andriï Paroubiy est notamment connu pour son rôle dans les grands mouvements pro-européens en Ukraine, d'abord la «révolution orange» de 2004, puis celle du Maïdan en 2014.

Il avait été «commandant» des groupes d'auto-défense lors des manifestations du Maïdan, réprimées dans le sang. Ce mouvement avait forcé le président prorusse Viktor Ianoukovitch à quitter le pouvoir pour fuir vers la Russie en 2014.

