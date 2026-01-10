  1. Clients Privés
Drame de Crans-Montana Très affectée, Micheline Calmy-Rey pointe les autorités et les exploitants

ATS

10.1.2026 - 21:55

L'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, originaire de Chermignon aujourd'hui fusionnée pour former Crans-Montana, est très affectée par le drame du Nouvel An dans la station valaisanne. Selon elle, beaucoup de choses ont mal tourné. Les autorités et les propriétaires du bar sont responsables de ce qui s'est passé.

L'ancienne conseillère fédérale possède avec ses soeurs un chalet sur la commune de Crans-Montana, et s'y trouvait lorsque l'incendie s'est déclaré dans le bar Le Constellation.
L'ancienne conseillère fédérale possède avec ses soeurs un chalet sur la commune de Crans-Montana, et s'y trouvait lorsque l'incendie s'est déclaré dans le bar Le Constellation.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.01.2026, 21:55

«C'est tout simplement horrible. Les gens pleurent, on ressent ce poids partout», a déclaré Micheline Calmy-Rey dans une interview au Blick. Pour elle, il y a clairement un avant et un après la catastrophe. Elle est infiniment désolée pour les familles dont les enfants avaient encore toute leur vie devant eux. Cette douleur est presque insupportable, confie-t-elle.

L'ancienne conseillère fédérale, qui a grandi à Sion, possède toujours avec ses soeurs un chalet sur la commune de Crans-Montana, rapporte le Blick. Elle s'y trouvait lorsque l'incendie s'est déclaré dans le bar Le Constellation.

Actu et dicton du jour. Une toute nouvelle loi pourrait exonérer la commune de Crans-Montana

Actu et dicton du jourUne toute nouvelle loi pourrait exonérer la commune de Crans-Montana

A Crans-Montana, presque tout le monde connaît quelqu'un qui a été touché par le drame, a déclaré la Valaisanne. Crans-Montana ne peut plus être un endroit où l'on rit dans l'insouciance. L'endroit n'est plus le même.

Une pression nécessaire

«Des erreurs ont été commises, il faut le dire clairement. Les enquêtes doivent désormais être menées avec soin et rigueur», a-t-elle poursuivi. Il y a le temps des excuses, mais celles-ci ne suffisent pas. La pression exercée par les médias et les avocats des familles est justifiée et nécessaire, et oblige les autorités valaisannes à faire ce qu'il faut.

Incendie de Crans-Montana. Le canton du Valais n'avait pas été alerté sur Le Constellation

Incendie de Crans-MontanaLe canton du Valais n'avait pas été alerté sur Le Constellation

«Il faut en finir avec les petits arrangements entre la politique et les intérêts personnels». Ce copinage doit cesser, même si l'on se connaît. La vérité doit être révélée, a poursuivi Mme Calmy-Rey.

