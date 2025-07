Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

12.07.2025

Keystone-ATS Basile Mermoud

Les points forts du jour

RELIGION: François-Benjamin May (1870-1909) va devenir samedi le deuxième bienheureux valaisan reconnu par l'Eglise catholique. La cérémonie est prévue à Barcelone, lieu de son assassinat. Le processus de sa béatification aura duré 59 ans. Lors de la cérémonie dans l'église du couvent de saint François de Sales, à proximité de la Sagrada Familia, une relique du natif du Val de Bagnes sera bénie. Celle-ci est composée d'écrits de sa main, retrouvés il y a trois semaines à Champsec (VS). Une délégation de 14 personnes venues du Val de Bagnes sera présente à Barcelone pour l'occasion.

ENVIRONNEMENT: A l'occasion de la journée internationale de la lutte contre les tempêtes de sable et de poussière, l'ONU présente samedi un rapport sur ces phénomènes naturels impressionnants qui engloutissent tout sur leur passage et qui font des ravages du nord de la Chine à l'Afrique sub-saharienne. Plus de 330 millions de personnes dans 150 pays sont touchées par les tempêtes de sable et de poussière, ce qui entraîne des décès prématurés et d'autres conséquences sur la santé, en plus des coûts économiques élevés.

TENNIS: En tennis, la finale du simple dames est au programme samedi après-midi à Wimbledon. Elle mettra aux prises la Polonaise Iga Swiatek à l'Américaine Amanda Anisimova. La gagnante sera la neuvième joueuse différente à s'imposer sur le mythique gazon londonien lors des neuf dernières éditions.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 12 juillet, c'est aujourd'hui la journée internationale de la lutte contre Les tempêtes de sable et de poussière. Les tempêtes de sable et de poussière représentent un défi considérable et à grande échelle pour la réalisation du développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

SKI ALPINISME: L'armée, la Confédération et le canton du Valais ont failli à leurs devoirs de conduite et de surveillance dans le scandale des rémunérations très importantes de l'Association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers (ASPdG), écrit samedi Le Nouvelliste, reprenant une étude de l'institut des hautes études en administration publique (IDHEAP) de l'université de Lausanne. Les risques liés à l'ASPdG étaient identifiés dans de multiples rapports et audits internes depuis 2013, relève le document. «Quasiment aucune des recommandations n'a été suivie d'effets». Une instruction pénale sur le fond de l'affaire est toujours ouverte par le ministère public valaisan.

SERVICES FINANCIERS: Migros et Coop paient des frais pour l'application de paiement Twint nettement plus bas que leurs concurrents, rapportent samedi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Selon plusieurs sources indépendantes, cette situation s'explique par le fait que les deux détaillants ont accepté Twint peu après son lancement en 2017. Les Chemins de fer fédéraux (CFF) bénéficient également de tarifs particulièrement avantageux. Coop, Migros et les CFF n'ont voulu s'exprimer sur les accords tarifaires dans les journaux.

UKRAINE: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, lors de la Conférence pour la paix en Ukraine au Bürgenstock (NW), offert à Viola Amherd, alors présidente de la Confédération, deux fenêtres endommagées provenant de Borodyanka, selon le Blick de samedi. Ces débris d'une attaque aérienne russe ont été transformés en œuvre d'art par l'artiste Yuriy Vakulenko. M. Zelensky a fait don de l'œuvre sans mise en scène médiatique, indique dans le journal la Confédération. L'œuvre a été inventoriée dans la collection diplomatique du gouvernement et n'est pas accessible au public.

ÉBOULEMENT: L'entrepreneur suisse Toni Enderli a nagé mercredi les 35 km L'entrepreneur suisse Toni Enderli a nagé mercredi les 35 km qui séparent l'Irlande du Nord et l'Ecosse pour Blatten (VS), le village du Lötschental presque entièrement détruit par l'effondrement d'une partie du glacier du Birch à la fin mai, relate samedi Le Nouvelliste. «Pour moi, le Lötschental est la plus belle vallée de Suisse. Je voulais juste rendre un peu ce que j'ai reçu par rapport à tous les bons moments que j'ai passés dans cette vallée», indique dans le journal le nageur de l'extrême de 47 ans, qui a appelé sur les réseaux sociaux à effectuer des dons dans le cadre de la collecte de la Chaîne du Bonheur. Grâce à cet exploit, il est devenu le premier Suisse à terminer la traversée du détroit appelé canal du Nord.

RECONVERSION: L'ancien conseiller d'Etat socialiste neuchâtelois Laurent Kurth a été nommé à la présidence d'Unisanté, le Centre universitaire vaudois de médecine générale et de santé publique, révèle samedi ArcInfo. L'ancien ministre neuchâtelois de la santé exerce déjà depuis octobre 2024 un mandat d'économiste agréé à titre bénévole pour Unisanté. Il dit n'avoir pas encore négocié sa rémunération. Il touche actuellement une rente, qui correspond à 40% de son ancien salaire de ministre.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005): accession au trône du prince Albert II de Monaco, trois mois après la mort de son père Rainier.

- Il y a 50 ans (1975): ouverture d'Europa-Park, le plus grand parc de loisirs d'Allemagne, à Rust (sud).

- Il y a 75 ans (1950) : naissance du batteur américain Eric Carr, membre du groupe Kiss. Il est décédé en 1991.

- Il y a 90 ans (1935): décès d'Alfred Dreyfus, un officier d'artillerie français de confession juive victime, en 1894, d'une machination judiciaire qui est à l'origine de l'affaire Dreyfus.

Le dicton du jour

«Juillet, orage de nuit, peu de mal, mais que de bruit».