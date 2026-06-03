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Suppressions de postes Baisse de fréquentation : la Migros va fermer quatre restaurants

ATS

3.6.2026 - 09:16

Migros Suisse orientale annonce mercredi la fermeture de quatre de ses services de restauration de petite taille au cours des deux prochaines années en Suisse allemande. 

Dans le cadre de sa planification, Migros Suisse orientale dit étudier des solutions alternatives pour les espaces vacants de Rorschach, Schaffhouse et Weinfelden (image symbolique).
Dans le cadre de sa planification, Migros Suisse orientale dit étudier des solutions alternatives pour les espaces vacants de Rorschach, Schaffhouse et Weinfelden (image symbolique).
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.06.2026, 09:16

03.06.2026, 09:20

Ces restaurants sont situés à la Migros de Romanshorn, et Weinfelden, en Thurgovie, à Schaffhouse Vorstadt et à Rorschach, près de Saint-Gall. Des suppressions de postes sont prévues, dont le nombre n'est pas précisé, mais des postes alternatifs seront proposés aux employés.

Dans un communiqué, le géant orange invoque une baisse de fréquentation depuis quelques années et des travaux de modernisation prévus dans les quatre supermarchés de ces villes. Cet investissement, qualifié «d'important», doit conduire à «une offre attractive de plats préparés dans des espaces plus vastes», affirme Migros.

Le restaurant Migros de Romanshorn restera ouvert jusqu'en octobre 2026, tandis que celui de Migros Weinfelden et le service de plats à emporter de Rorschach jusqu'en mai 2027. Quant au restaurant Migros de Schaffhouse-Vorstadt, il ne fermera pas avant le printemps 2028.

Dans le cadre de sa planification, Migros Suisse orientale dit étudier des solutions alternatives pour les espaces vacants de Rorschach, Schaffhouse et Weinfelden. À Romanshorn, l'entreprise restitue les locaux loués à leur propriétaire.

Migros Suisse orientale indique qu'elle proposera des postes alternatifs dans la région aux employés des quatre magasins concernés par les suppressions de postes.

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