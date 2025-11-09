Migros abandonne les gants de velours dans la guerre des prix avec les producteurs

Migros serre la bride dans la guerre des prix : Après avoir négocié à grand renfort de publicité avec Coca-Cola cet été, le détaillant fait désormais pression sur d'autres fabricants de marques.

L'immeuble Migros de la Pfingstweidstrasse à Zurich : le détaillant frappe apparemment plus fort que par le passé dans la guerre des prix avec les ^producteurs. KEYSTONE

Keystone-ATS Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi Selon un rapport, Migros renforce la pression sur les fabricants de marques dans la guerre des prix.

Les initiés comparent cette "approche musclée" aux "méthodes trumpiennes".

La nouvelle tactique concerne aussi bien les multinationales que les entreprises suisses. Montre plus

Selon la "NZZ am Sonntag", Migros a fait pression sur le fabricant de chocolat Lindt & Sprüngli, mais aussi sur des dizaines d'autres fabricants de marques dans le cadre de la guerre des prix. "Les grandes entreprises multinationales et les petites entreprises traditionnelles suisses sont concernées dans la même mesure", écrit le Blkatt.

Personne n'a voulu s'exprimer publiquement, car la dépendance vis-à-vis de Migros et de ses filiales Denner et Migrolino est trop grande. Barbara Castegnaro, directrice de l'Union suisse de l'article de marque Promarca, a confirmé que Migros se montrait très dure dans les négociations de prix et recourait à des "mesures inappropriées et radicales".

Mêmes conditions que Denner

L'objectif serait donc d'imposer des conditions identiques pour Migros, Denner et Migrolino. Jusqu'à présent, les entreprises auraient négocié séparément.

Selon les recherches, Migros n'accepterait pas que Denner conclue de meilleurs contrats avec les fabricants de marques et passerait outre les accords de livraison existants si nécessaire. Interrogée, Migros a en revanche souligné qu'elle voulait garantir des "prix justes et compréhensibles" et qu'elle respectait tous les contrats.

En ce qui concerne la tactique de Migros, "plusieurs initiés parlent indépendamment les uns des autres" de "méthodes trumpiennes". La "procédure dure" aurait été ordonnée par le responsable de l'approvisionnement du groupe Migros : Florian Decker a été débauché en 2024 par le détaillant allemand Edeka.