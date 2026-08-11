Des escrocs promettent actuellement des cadeaux gratuits au nom de Migros. Il ne faudrait apparemment payer que les frais de port. Quiconque saisit les données de sa carte bancaire tombe dans un piège de hameçonnage.

Des escrocs promettent actuellement des cadeaux gratuits au nom de Migros.

Les escrocs passent à l'action... Migros met ses clients en garde contre une nouvelle arnaque

Un cadeau gratuit offert par Migros, pour lequel il suffit de payer les frais de port : c'est avec cette promesse que des escrocs tentent actuellement d'obtenir des données de paiement personnelles.

Migros met désormais en garde contre cette arnaque au phishing, comme le rapporte le «Blick». Les criminels utilisent le nom et l'identité visuelle du détaillant pour gagner la confiance de leurs victimes potentielles.

À première vue, cette offre peut donc paraître authentique. Mais ceux qui y donnent suite sont redirigés vers un site web frauduleux. Ils y sont invités à saisir leurs données de carte bancaire ou d'autres informations de paiement.

C'est notamment un utilisateur du portail Internet LinkedIn qui a signalé une telle tentative d'escroquerie. Au départ, il pensait pouvoir réellement recevoir un cadeau de la part de Migros.

Migros met en garde contre cette arnaque sur LinkedIn. Capture d'écran LinkedIn

Dans un communiqué, Migros a précisé que cette offre ne provenait pas d'elle. Sa marque était utilisée de manière abusive pour inciter les gens à saisir leurs données de paiement, a expliqué la porte-parole Prisca Huguenin-dit-Lenoir au journal «Blick». Les véritables cartes-cadeaux Migros peuvent être commandées gratuitement. Aucun frais d'expédition supplémentaire n'est demandé.

Comment repérer une tentative d'hameçonnage

Migros cite plusieurs signes pouvant indiquer une tentative de fraude :

Le message provient d'une adresse d'expéditeur inhabituelle ou légèrement modifiée.

Ce lien ne renvoie pas vers un site Internet officiel de Migros.

Le message contient des fautes d'orthographe ou des logos mal affichés.

Les destinataires sont soumis à des contraintes de temps.

On promet un cadeau particulièrement attrayant, envoyé sans qu'il ait été demandé.

Pour bénéficier d'une offre soi-disant gratuite, il faut fournir ses informations de paiement.

Si vous avez des doutes concernant une promotion, ne cliquez pas sur le lien et ne saisissez pas de données personnelles. Migros recommande plutôt de vérifier l'offre directement via ses canaux officiels. Les tentatives de fraude signalées feraient l'objet d'une enquête menée par les services compétents de l'entreprise.

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