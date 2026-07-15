Le géant orange a communiqué qu'il procédait au rappel de cervelas géants IP-Suisse. Il s'agit d'une erreur d'emballage: un allergène n'a pas été déclaré. Hier, Migros rappelait du saumon, en raison de la présence de listeria.

Rappels de produits Coup sur coup, Migros rappelle un cervelas et du saumon

Si vous êtes allergique ou intolérant au lactose, surtout, ne consommez pas ce cervelas géant. La saucisse en question contient du fromage et la mention de l'allergène «lait (fromage)» ne figure pas sur l’emballage. Pour les autres, la consommation de ladite saucisse ne comporte aucun risque.

«Des saucisses à griller au fromage ont été conditionnées par erreur dans les emballages des cervelas géants IP Suisse», indique Migros sur son site internet. Le distributeur ajoute que la vente du produit en question a déjà été suspendue dans les magasins et que les autres types de cervelas ne sont pas concernés.

Les clients qui ramèneront le produit au magasin seront remboursés et ceux qui l'ont commandé en ligne seront directement contactés. Si vous pensez être concerné, le numéro d'article est 230533350110, avec la mention: «À consommer avant le: 29 juillet 2026».

Les cervelas géants de ce lot ont été vendus dans toute la Suisse, ainsi que sur Migros online.

Des listeria dans le saumon

C'est le deuxième rappel de produit en deux jours pour Migros: mardi 14 juillet, le distributeur rappelait également des découpes de saumon fumé, dans lesquelles des listeria ont été détectés lors d'un contrôle.

Lors d’un contrôle, des listeria ont été détectées dans les découpes de saumon fumé. Migros

«Un risque pour la santé ne peut pas être totalement exclu», indique Migros, demandant à sa clientèle de ne pas consommer ce produit.

«La consommation de bactéries de type listeria peut avoir des conséquences pour la santé. Dans certains cas, elles peuvent déclencher des symptômes semblables à ceux de la grippe (fièvre, maux de tête, nausées). Nous conseillons aux personnes enceintes ou souffrant d’une déficience immunitaire de consulter immédiatement un médecin si elles présentent de tels symptômes», peut-on lire sur internet.

Là encore, les personnes qui rapporteront ce produit en magasin seront remboursées. Le numéro d'article pour ces découpes de saumon d'élevage Migros est: 2513.604.000.00.