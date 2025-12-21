Sous l’impulsion de son PDG, Migros se restructure en profondeur

Promotions pilotées depuis Zurich plutôt que par les coopératives régionales, assortiment allégé et 140 nouveaux magasins d’ici 2030: sous la houlette de son PDG Mario Irminger, Migros se réorganise et affiche clairement son ambition de gagner en compétitivité.

Migros réduit le nombre de ses actions. Mais les clients ne doivent pas s'en rendre compte. Keystone

Samuel Walder Samuel Walder

Pas le temps ? blue News résume pour toi Migros centralise ses actions de rabais à Zurich et les réduit de 4 000 à 400 par an pour gagner en efficacité et obtenir de meilleures conditions d’achat.

Les clients remarquent peu la différence, le nombre de promotions par magasin restant similaire.

Avec la création de Migros Supermarkt AG et un assortiment allégé — incluant la suppression de certains produits M-Budget — le groupe vise à uniformiser ses processus et à renforcer sa compétitivité.

Malgré cette restructuration, Migros prévoit d’ouvrir 140 nouveaux magasins d’ici 2030 pour rattraper Coop, notamment dans les zones urbaines. Montre plus

Migros est engagée dans une vaste transformation. Promotions, assortiment et structures sont en pleine réorganisation. Désormais, les actions de rabais ne sont plus pilotées par les dix coopératives régionales, mais centralisées depuis Zurich.

Cette centralisation a drastiquement réduit le nombre de promotions dans toute la Suisse, rapporte le Blick : d’environ 4 000 par an à quelque 400. Objectif affiché : gagner en efficacité et obtenir de meilleures conditions d’achat grâce à des négociations groupées avec les fournisseurs.

Une nouvelle stratégie

Pour la clientèle, le changement passe largement inaperçu, le nombre de promotions par magasin restant inchangé. Migros affirme même vouloir proposer à l’avenir davantage d’actions, combinées à des prix plus bas.

Au cœur de cette nouvelle stratégie se trouve Supermarché Migros SA, active depuis janvier 2024. Cette filiale de la Fédération des coopératives Migros (FCM) est chargée d’harmoniser les processus et de réduire l’autonomie des coopératives régionales. L’objectif du CEO Mario Irminger : restructurer le groupe et lui redonner de la compétitivité.

Cette entité doit simplifier les processus centraux et réduire encore l’influence des coopératives régionales, à l’image de ce qu’a déjà fait avec succès son concurrent Coop.

L’assortiment sera lui aussi allégé, avec le retrait d’environ 1 000 produits, dont certains articles M-Budget. Exemple concret : le sachet de noisettes moulues de 400 grammes disparaît des rayons, tout en restant proposé de manière saisonnière.

140 nouveaux magasins d'ici 2030

Malgré les suppressions de postes et la cession de certaines activités (comme Hotelplan ou Melectronics) Migros se projette vers l’avenir. D’ici 2030, 140 nouveaux magasins doivent voir le jour. Le groupe entend ainsi rattraper Coop, qui a récemment accéléré son expansion, notamment dans les zones urbaines, comme à Zurich.

La transformation devrait encore s’étendre sur plusieurs années. Elle marque toutefois la volonté de Migros de retrouver en compétitivité, avec des structures plus claires, moins de dispersion et un recentrage sur son cœur de métier: le commerce de détail.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.