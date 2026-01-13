Première séance de l'annéeMinute de silence au Grand Conseil vaudois
ATS
13.1.2026 - 16:32
Le Grand Conseil vaudois a observé une minute de silence, mardi après-midi, en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana. Au nom du Parlement, son président Stéphane Montangero a exprimé ses condoléances «les plus sincères et les plus attristées» aux familles et proches des victimes.
A l'occasion de cette première séance de l'année, M. Montangero a aussi transmis «un message de soutien et de solidarité» aux personnes blessées, encore hospitalisées ou non. Le premier citoyen du canton a également adressé «une pensée respectueuse et reconnaissante» à l'ensemble des personnes qui sont intervenues lors de l'incendie, à toute la chaîne de secours.
Stéphane Montangero a aussi eu un mot de soutien pour les autorités valaisannes, à commencer par le président du Conseil d'Etat Mathias Reynard, lesquelles ont dû assumer «une tâche dont personne ne peut se représenter».
Le président du Grand Conseil a conclu en faisant allusion au discours des trois jeunes lors de la cérémonie d'hommage nationale, vendredi dernier à Martigny. Citant leur message d'espoir, il a déclaré: «on ne peut pas ajouter des jours à la vie, mais on peut ajouter de la vie aux jours».
L'incendie de Crans-Montana a fait 40 morts et 116 blessés, dont plusieurs viennent du canton de Vaud.