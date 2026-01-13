  1. Clients Privés
Première séance de l'année Minute de silence au Grand Conseil vaudois

ATS

13.1.2026 - 16:32

Le Grand Conseil vaudois a observé une minute de silence, mardi après-midi, en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana. Au nom du Parlement, son président Stéphane Montangero a exprimé ses condoléances «les plus sincères et les plus attristées» aux familles et proches des victimes.

Le conseiller fédéral Beat Jans, au centre déposant des fleurs en hommage aux victimes après avoir inspecté le site de l'incendie du « Le Constellation ».
Le conseiller fédéral Beat Jans, au centre déposant des fleurs en hommage aux victimes après avoir inspecté le site de l'incendie du « Le Constellation ».
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.01.2026, 16:32

A l'occasion de cette première séance de l'année, M. Montangero a aussi transmis «un message de soutien et de solidarité» aux personnes blessées, encore hospitalisées ou non. Le premier citoyen du canton a également adressé «une pensée respectueuse et reconnaissante» à l'ensemble des personnes qui sont intervenues lors de l'incendie, à toute la chaîne de secours.

Stéphane Montangero a aussi eu un mot de soutien pour les autorités valaisannes, à commencer par le président du Conseil d'Etat Mathias Reynard, lesquelles ont dû assumer «une tâche dont personne ne peut se représenter».

Le président du Grand Conseil a conclu en faisant allusion au discours des trois jeunes lors de la cérémonie d'hommage nationale, vendredi dernier à Martigny. Citant leur message d'espoir, il a déclaré: «on ne peut pas ajouter des jours à la vie, mais on peut ajouter de la vie aux jours».

L'incendie de Crans-Montana a fait 40 morts et 116 blessés, dont plusieurs viennent du canton de Vaud.

