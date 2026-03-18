Quatre ans après son lancement, le projet de Parc du chocolat Cailler à Broc (FR) franchit un cap avec sa mise à l'enquête publique par la commune avant fin mars. L'investissement total de 400 millions permettra d'accueillir à terme un million de visiteurs par an.

La ligne de production de chocolat d’époque en activité, datant des années 1960, est un bijou de l’ingénierie industrielle suisse, selon les promoteurs. ATS

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Le projet actualisé, présenté mercredi par l'association Gruyère-Chocolat, intègre les remarques émises par les autorités et les parties prenantes. Il ambitionne de valoriser le «patrimoine culturel et industriel unique» du site et la fabrication du chocolat propriété de Nestlé.

Directement accessible en train, le parc sera relié par une télécabine à un parking souterrain hors site, sur la zone dite «En Liaubon». Il sera complété par une offre hôtelière «variée», devant inciter les touristes à prolonger leur séjour en Gruyère.

Lancées à fin 2023, les procédures d’examen préalable ont permis de consulter les services et commissions compétentes de la commune de Broc, de l’Etat de Fribourg et de la Confédération, ainsi que les organisations de protection de la nature et de l’environnement.

Serre à cacao

Un autre point fort du parcours proposé par le projet de Parc du chocolat Cailler se situera dans l’intervalle paysager et fonctionnel compris entre les anciens ateliers et l’usine hydroélectrique de Broc (Electrobroc). Il s'agit d'une serre représentant des fèves de cacao.

La Serre à Cacao viendra apporter une composante pédagogique, expérientielle et botanique à la visite, ont indiqué les promoteurs du projet mercredi devant la presse à Broc (FR). Elle emmènera le visiteur à la découverte de la culture des cacaoyers et du lait de la Gruyère, les ingrédients clés du chocolat Cailler.

La serre, avec sa forme «douce et organique», se distinguera de la géométrie rationnelle des bâtiments industriels pour enrichir la lecture globale du site, où la nature et l’industrie cohabitent depuis plus de 125 ans. De verre et de métal, elle met en avant l’industrie métallurgique de pointe pour laquelle la Gruyère est connue loin à la ronde.

Jogne à traverser

De là, les visiteurs traverseront à nouveau la Jogne avant d’emprunter une galerie qui les transportera dans le monde de la production industrielle de chocolat, en expliquant les différentes étapes du processus de fabrication du chocolat, de la fève au produit fini.

La galerie, longeant les façades de la fabrique, donnera aux visiteurs des vues «imprenables» directement dans les halles de production tout en les ramenant vers la fin du parcours, l’emporium du chocolat dans lequel les visiteurs pourront se délecter, à volonté, de chocolats Cailler.

Flying theater

En extérieur, l’Esplanade Cailler proposera une succession d’espaces publics pouvant accueillir des événements ponctuels. Un programme intégrant des espaces commerciaux et une vélostation de 400 places est prévu en sous-sol.

Pour conclure, les bâtiments désaffectés de la fabrique, face à la gare, laisseront la place à un programme incluant la gare d’arrivée de la télécabine, la billetterie du parc et un «flying theater» permettant le survol d’un florilège des plus beaux paysages suisses.

Priorité au train

Le chemin de fer sera le moyen privilégié pour accéder au Parc du chocolat Cailler à Broc (FR). Jouissant d’une liaison directe avec Berne (ou un changement depuis Lausanne), l’arrêt Broc-Chocolaterie permettra au public d’entrer dans le parc dès la descente du train.

«Des offres de ticketing combinées favoriseront le train par rapport au trafic individuel motorisé», ont fait savoir mercredi les promoteurs du projet. Cumulées, les mesures prises dans le domaine de la mobilité permettront de libérer «entièrement» les routes communales de Broc du trafic visiteurs.

L’augmentation estimée du trafic sur la route cantonale restera dans une fourchette «absorbable» pour le réseau existant, précise le communiqué. Le parc soutiendra en outre le concept de stationnement qui sera mis en place par la commune de Broc, afin d’éviter tout stationnement sauvage au détriment de la population locale.

Besoins mutualisés

Les parkings actuellement disponibles pour les visiteurs, près de la fabrique, seront fermés, détaille l'association Gruyère-Chocolat dans son communiqué. C'est pourquoi il n’y aura, de ce fait, plus de trafic visiteurs sur les routes communales de Broc, «préservant la tranquillité des quartiers résidentiels».

Un parking souterrain payant de 700 places sera créé hors site, «En Liaubon», une zone constructible à la sortie de la commune. Il est dimensionné pour inclure des besoins mutualisés: visiteurs du parc et des hôtels, randonneurs des gorges de la Jogne, utilisateurs de voitures Mobility, utilisateurs P+R et personnel. Le site de Liaubon sera relié au parc par une télécabine.