Les surfaces touchées par l'explosion du dépôt de munitions de Mitholz (BE), en 1947, sont fortement contaminées par endroits, confirment les dernières analyses. Toutefois, aucune restriction d'exploitation n'est nécessaire pour l'utilisation des sols à des fins de pâturage.

Tout au long des travaux d'évacuation de l'ancien dépôt de munitions, les pâturages de grande valeur doivent être protégés et préservés au mieux (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lorsque le dépôt de munitions avait explosé en 1947, des restes de munitions ainsi que des débris et des éclats d'explosion, parfois très fortement contaminés, ont été projetés sur une grande étendue de cette zone située dans l'Oberland bernois. Les sols contaminés ont ensuite été recouverts – parfois sur plusieurs mètres – par la construction d'un tunnel contre les avalanches mais aussi par des événements naturels, comme des crues ou des laves torrentielles.

Des investigations techniques menées depuis 2022 ont confirmé les hypothèses initiales concernant la contamination et la pollution: les surfaces sont fortement contaminées par endroits, ont souligné jeudi les responsables du projet en conférence de presse.

Tout au long des travaux d'évacuation de l'ancien dépôt de munitions, les pâturages de grande valeur doivent être protégés et préservés au mieux. Concernant les autres pâturages, il n'y a aucun danger pour l'exploitation herbagère et pacagère actuelle. Pour d'autres formes d'exploitation, la situation devra être réévaluée.

Munitions enlevées jusqu'à 30 centimètres

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ne prévoit pas de tout nettoyer à Mitholz, «jusqu'à la dernière cartouche». Mais il va enlever les résidus de manière suffisamment importante pour que l'élevage en prairie et en pâturage soit possible sans danger.

Un nettoyage complet coûterait beaucoup trop cher et causerait des dommages à l'environnement, a indiqué le chef du projet Mitholz au DDPS Adrian Goetschi. Le compromis trouvé entre sécurité et usage des sols est plébiscité par la population locale.

Les technologies actuelles permettent de localiser et de retirer les munitions de manière fiable jusqu'à environ 30 centimètres. Tout ce qui est enfoui plus profondément restera dans le sol.

Pour éliminer les résidus à plus de 30 centimètres, il faudrait excaver et laver plusieurs mètres de sol dans certaines zones. Par conséquent, la couche d'humus disparaîtrait. La Commission des finances a déjà attiré l'attention là-dessus en mars dernier.

Fin des travaux repoussée de deux ans

La procédure d'approbation des plans concernant les mesures de protection pour le rail devrait être lancée au mois de décembre. La procédure suivante, qui porte sur les mesures de protection de la route et sur la préparation de l'évacuation doit, elle, commencer début 2029.

Cet échelonnement de deux ans entre les deux procédures repousse également de deux ans la date de fin du projet. Ainsi, les travaux devraient être terminés en 2047, alors que la date de 2045 avait été avancée jusqu'à présent.

En décembre 1947, de violentes explosions se sont produites dans l'ancien dépôt de munitions de l'armée de Mitholz, dans l'Oberland bernois. Neuf personnes sont décédées et des centaines de tonnes d'explosifs sont restées dans les décombres.

Ces résidus de munitions présentent un risque d'explosion plus élevés que ce que les spécialistes avaient initialement estimé. Le déminage coûtera 2,59 milliards à la Confédération.