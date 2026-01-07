Cinq manifestations avaient eu lieu à Lausanne pour protester contre les coupes budgétaires (archives). ATS

Réunis mardi soir, les syndicats de la fonction publique vaudoise ont prévu une nouvelle assemblée générale unitaire le 10 février afin de discuter de la suite à donner à leur mouvement de contestation. Elle fera suite à une séance de négociations avec le Conseil d'Etat agendée le 28 janvier.

Keystone-SDA ATS

Plusieurs points devront être rediscutés lors de la rencontre avec le gouvernement, a déclaré mercredi à Keystone-ATS David Gygax, secrétaire syndical au SSP-Vaud. Parmi eux, le non-renouvellement automatique de certains postes, un délai de carence de six mois avant tout nouvel engagement ou encore l'illicéité de la grève que les syndicats continuent de contester.

L'assemblée prévue le 10 février pourra alors prendre ses décisions sur cette nouvelle base, a-t-il relevé.

Grosse colère dans la rue

La colère de la fonction publique faisait suite aux coupes budgétaires proposées par le Conseil d'Etat dans le budget 2026 du canton. Le gouvernement prévoyait notamment une baisse de 0,7% du salaire des employés de l'Etat et la suppression des décharges de fin de carrière pour les enseignants.

Depuis le 2 octobre 2025, cinq manifestations ont rassemblé au total plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue. Jusqu'à treize journées de grève ont été effectuées selon les secteurs, a rappelé David Gygax.

Sous pression de la rue, le Conseil d'Etat avait alors biffé ces deux mesures du budget. Très contesté, ce dernier avait finalement été accepté par le Grand Conseil juste avant Noël. Malgré les améliorations apportées, les syndicats avaient annoncé poursuivre leur combat en 2026.