Trois ans après le début de la guerre en Ukraine, près de 68'000 personnes originaires de ce pays vivent en Suisse avec le statut de protection S. Au total, le Secrétariat d'Etat aux migrations a accepté plus de 99'000 demandes de protection jusqu'ici, notamment de 300 ressortissants russes.

Le SEM s'attend cette année à quelque 17'000 demandes de permis (statuts S). sda

Keystone-SDA, hanke, ats ATS

Plus de 114'000 demandes ont été déposées jusqu'à fin janvier, selon les dernières données du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Près de 98% de toutes les demandes ont été déposées par des Ukrainiennes et des Ukrainiens.

Dans l'ensemble, le nombre de demandes a toutefois fortement diminué. En 2024, 16'616 demandes de statut S ont été déposées (contre 23'012 en 2023, soit une baisse de 27,8 %), dont 9272 ont abouti. Ce statut a pris fin pour 9421 titulaires. Pour l'année en cours, le SEM s'attend à environ 17'000 demandes.

Fin 2024, les bénéficiaires du statut S étaient au nombre de 68'070 (fin 2023: 66'083). Début septembre 2024, le Conseil fédéral a décidé que le statut S dont bénéficient les personnes en quête de protection en provenance d’Ukraine ne serait pas levé avant le 4 mars 2026, à moins que la situation sur place ne se stabilise d’ici là.

Charge principale aux cantons les plus peuplés

Les réfugiés ukrainiens, dont la plupart vivent en Suisse depuis plus de deux ans, ont trouvé refuge dans de nombreux endroits du pays. Entre le 12 mars 2022 et janvier 2025, près de 111'000 personnes avec un statut de protection S ont été attribuées aux cantons. Certaines d'entre elles sont déjà reparties, d'autres sont restées.

Selon les données du SEM à la fin novembre de l'année dernière, c'est le canton de Zurich qui a accueilli le plus d'Ukrainiens jusqu'à présent: environ 12'500 personnes. Le canton de Berne arrive en deuxième position avec environ 6150 personnes. Vaud, Argovie et Saint-Gall viennent ensuite.

Les cantons sont responsables de l'hébergement des réfugiés attribués par la Confédération. Les Ukrainiens sont accueillis dans des logements collectifs, chez des privés ou dans des appartements qui leur sont attribués.

En raison du système fédéraliste, il n'existe pas de statistiques nationales sur les familles d'accueil. Comme la cohabitation y a bien fonctionné dans la majorité des cas, certains cantons ont entre-temps décidé d'héberger d'autres groupes de réfugiés de la même manière pour favoriser l'intégration. Sur la base de ces expériences, l'OSAR souhaite ancrer l'hébergement chez des privés comme une composante fixe du système d'asile.

Taux d'activité en hausse

De plus en plus de réfugiés ukrainiens ont trouvé un emploi en Suisse. Le taux d'activité des adultes bénéficiant du statut de protection S est désormais de 30%, a précisé le SEM. Au 4 février, près de 13'000 personnes bénéficiant du statut de protection S exerçaient une activité professionnelle en Suisse. L'objectif de 40% fixé par le Conseil fédéral n'est cependant toujours pas atteint.

Pour les Ukrainiens qui sont en Suisse depuis le printemps 2022, le taux d'activité est de 38%. Chez les 18-50 ans de ce groupe, ce sont même près de 42% qui sont actifs. Selon les autorités, ce taux a augmenté l'année dernière dans tous les cantons. L'année précédente, on avait enregistré 8,5% de travailleurs ukrainiens en moins.

La répartition par branche est particulièrement frappante dans l'hôtellerie et la restauration ainsi que dans le secteur de la planification, conseil et informatique: plus de 19% des personnes bénéficiant du statut de protection S travaillaient dans ces deux domaines au début du mois de février 2025. Viennent ensuite les domaines des services aux personnes et de l'enseignement, avec respectivement 6,6 et 5 % des effectifs.

Enfin, 4,25% d'entre elles sont actives dans le domaine des homes et de l'aide sociale ainsi qu'environ 4% dans celui de la médecine et de la santé. Le SEM regroupe les 45% restants des personnes actives bénéficiant du statut de protection S sous «Autres branches». Il s'agit par exemple du commerce de détail spécialisé, de la branche des loisirs et du divertissement, de la construction de machines et de véhicules ou encore de l'agriculture, le secteur du bâtiment ou des services domestiques.