Après plus de trois ans de travaux, et 65 millions de francs d'investissement, la gare de Martigny a terminé sa mue. La station pourra accueillir plus de monde et répond désormais aux normes d'accessibilité. Son inauguration officielle a eu lieu ce mercredi.

«Martigny est une ville de carrefour, un noeud ferroviaire», indique mercredi à Keystone-ATS David Fattebert, directeur régional des CFF. Cette modernisation était nécessaire notamment pour répondre à la hausse du nombre de personnes qui l'empreinte.

Les quais ont été rallongés à 400 mètres pour accueillir des trains de plus grande capacité. Les accès aux quais ont été «considérablement améliorés» avec notamment un passage sous-voie supplémentaire qui favorise et simplifie les correspondances entre les trains qui vont dans l'Entremont, le Val de Bagnes et l'arc lémanique, précise David Fattebert.

La gare de Martigny voit passer quelque 200 trains par jour et environ 10'000 personnes. Ce chiffre devrait grimper à 15'000 d'ici 2035, selon nos prévisions, souligne le directeur régional. La nouvelle infrastructure suffira amplement, ajoute-t-il.

Gare aux normes

Lors des travaux, les quais ont aussi été rehaussés de manière à ce que les personnes à mobilité réduite puissent rentrer de manière autonome dans les trains, comme l'exige la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand). Selon le texte, la compagnie ferroviaire devait mettre toutes ses gares aux normes d'ici fin 2023, mais elle a déjà annoncé fin 2022, qu'elle n'arriverait pas à tenir ce délai.

Les CFF poursuivent toutefois leurs efforts. «Nous allons faire toutes les gares à terme. Pour l’instant, nous avons priorisé les travaux par rapport à l’utilité et la proportionnalité et commencé par les gares où il y a le plus de trafic», affirme David Fattebert. Des travaux similaires à ceux de Martigny sont actuellement en cours à Fribourg, complète-t-il.

zd, ats