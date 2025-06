Ce qui va changer le 1er juillet

Le dépistage du cancer du côlon pris en charge plus longtemps par l'assurance maladie de base, les élèves-conducteurs évalués sur les nouvelles technologies, des douaniers pouvant détruire plus facilement de la contrefaçon: ces modifications législatives et autres nouveautés entrent en vigueur ce mardi.

Les aspirants conducteurs seront jugés sur les dernières technologies lors de leur examen théorique (archives). sda

Keystone-SDA ATS

CANCER: A partir du 1er juillet 2025, l'assurance de base prendra en charge le dépistage du cancer du côlon (carcinome colorectal) pour les personnes âgées de 50 à 75 ans, et non plus de 50 à 69 ans. La moitié des cas sont diagnostiqués chez les plus de 70 ans. Pas moins de 4500 personnes sont touchées par ce cancer chaque année en Suisse et 1600 en meurent, selon la Ligue contre le cancer. De nombreux décès pourraient être évités grâce à un meilleur dépistage, cette forme de cancer pouvant être traitée efficacement si détectée tôt.

CRIMINALITE: Les jeunes qui ont commis un assassinat avant leur majorité pourront être internés s'ils sont considérés comme étant toujours dangereux à la fin de leur peine. Cette décision peut être prise à condition que le ou la condamnée soit majeure.

PERMIS DE CONDUIRE: Les aspirants conducteurs seront jugés sur les dernières technologies lors de leur examen théorique. Des questions sur les systèmes d'assistance à la conduite et automatiques sont ajoutées à l'examen. Les élèves conducteurs doivent par exemple se familiariser avec le tempomat.

VELOS: Une nouvelle catégorie est créée pour les vélos électriques lourds, qui seront désormais assimilés aux vélomoteurs. Les véhicules de cette catégorie auront l'interdiction de circuler sur les voies interdites aux cyclomoteurs, même si leur moteur est à l'arrêt. Cette nouvelle mesure vise à améliorer la sécurité sur la route, les accidents liés aux vélos électriques étant en constante hausse.

DOUANES: Les douaniers pourront détruire plus facilement les contrefaçons. La procédure, jusqu'à présent laborieuse, a été simplifiée. La Suisse est particulièrement touchée par ce genre de cas, selon le gouvernement.