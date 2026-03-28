  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Immigration Moins de dossiers en suspens: le SEM supprime 83 postes

ATS

28.3.2026 - 11:47

Au début de l'année, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a supprimé 83 postes. La mesure concerne des emplois à durée déterminée dédiés au traitement des demandes d'asile et de statut S.

Le conseiller fédéral Beat Jans doit à nouveau supprimer des postes temporaires dans le domaine de l'asile. (Photo d'archive)
Le conseiller fédéral Beat Jans doit à nouveau supprimer des postes temporaires dans le domaine de l'asile. (Photo d'archive)
ATS

Keystone-SDA

28.03.2026, 11:47

28.03.2026, 12:25

60 postes ont été supprimés dans le domaine du traitement des demandes d'asile et environ 23 dans celui du statut de protection S, a indiqué samedi le SEM à Keystone-ATS, confirmant une information du Blick.

Les postes mis à disposition à titre temporaire pour traiter le nombre accru de demandes d’asile et réduire le nombre de demandes en suspens ont dû être restitués, explique le SEM dans sa réponse.

Ressources axées sur les demandes d'asile

«Les ressources en personnel dans le domaine de l'asile ont été essentiellement déterminées par le nombre de demandes d'asile reçues, qui a été et devrait être inférieur l'année dernière et cette année par rapport aux années 2022 à 2024», écrit le SEM.

L'année dernière, le SEM a enregistré 25'781 demandes d'asile, soit une baisse de 7 % par rapport à 2024. À l'époque, 27'740 demandes d'asile avaient été enregistrées en Suisse, et 30'223 en 2023. La Confédération s'attend également à un nombre de demandes en baisse pour l'année en cours.

Récemment, les demandes d'asile en suspens ont été réduites de 45 %, a confirmé le SEM. Il y en a encore actuellement environ 8600.

Le nombre de postes au SEM a augmenté chaque année entre 2021 et 2025, de 525 équivalents plein temps en 2021 à 762 en 2025.

Les plus lus

Poutine de moins en moins prophète en son pays – Voilà pourquoi
Le mariage de la princesse Béatrice durement ébranlé par l'affaire Epstein
«Ce ne sont pas des extraterrestres, je pense que ce sont des démons»
Pour Anne-Sophie Pic, la décision du Lausanne Palace a été «brutale»
Planifier ses vacances dans un monde en crise: comment voyager tranquille ?
Encore un revers pour Tiger Woods : accident et arrestation