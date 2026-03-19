L'année dernière, 214 personnes ont perdu la vie sur les routes suisses, soit 36 de moins que l'année précédente. Dans le même temps, le nombre de blessés graves a augmenté de 143 pour atteindre 3935 personnes, a annoncé jeudi l'Office fédéral des routes (OFROU).

Le nombre de blessés sur les routes suisses a drastiquement augmenté en 2025 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le nombre de décès parmi les occupants de voitures de tourisme a atteint son niveau le plus bas. On dénombre 59 décès (-22). Concernant les vélos électriques, 586 personnes ont été gravement blessées, (+53 par rapport à 2024).

Près de 50 motocyclistes ont péri dans un accident de la route (+ 2), tandis que 1085 ont été grièvement blessés (+ 4). Les blessés grièvement de cyclistes et de vélos électriques ont augmenté (respectivement + 38 et +53). Les nombres de piétons décédés et blessés gravement ont diminué.

Les chiffres mettent également en avant les accidents de motos chez les ados de 15 à 17 ans. Dans cette tranche d'âge, 11 personnes ont été tuées et 154 gravement blessées. L'OFROU élabore donc des mesures telles que des adaptations de la formation ou un relèvement de l'âge minimum.

L'inattention, cause principale

Les causes principales des accidents diffèrent selon le mode de locomotion. En voiture, ce sont surtout le non-respect des règles de priorité, l'inattention et la distraction, tandis que ce sont surtout la vitesse et l’inattention qui étaient en cause dans les accidents de moto. Les accidents subis par les piétons ont été dus avant tout au comportement de ces derniers, indique l'OFROU.

Ces statistiques recensent tous les accidents survenus sur la voie publique et signalés par la police, selon l'OFROU. Sont comptabilisées parmi les tués les personnes décédées des suites d’un accident sur le lieu du drame ou dans les 30 jours suivants celui-ci.

«Des mesures de protection efficaces»

Face à cette augmentation, l'Association transports et environnements (ATE) s'inquiète particulièrement pour les séniors, indique l'organisation dans un communiqué.

Pro Velo réclame des mesures de protection efficaces, comme une distance minimale de dépassement des vélos pour les voitures. La faîtière appelle également les cyclistes à prendre leurs responsabilités.

Elle souhaite aussi que le nombre d'accidents soit mis en rapport avec le nombre de kilomètres parcourus et l'augmentation de la vente de vélos. «Cela permettrait d’avoir une image plus claire de l’évolution du nombre d’accidents, qui ne diminue pas depuis des années pour le trafic cycliste», écrit l'organisation dans un communiqué.