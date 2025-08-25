Le canton de Vaud et la Municipalité du Mont-sur-Lausanne ont inauguré lundi une nouvelle place de passage pour la communauté yéniche. Ouvert de mars à octobre, le terrain équipé peut accueillir jusqu'à quinze caravanes et permet à cette minorité nationale reconnue de s’installer pour de courts séjours.

La première aire de passage officielle romande destinée à la communauté yéniche a été inaugurée lundi au Mont-sur-Lausanne. Elle peut accueillir jusqu'à 15 caravanes (archives). sda

«L'aire est aujourd'hui officiellement ouverte. Les caravanes sont déjà arrivées, les auvents, les tables et les chaises sont sortis, les enfants jouent dehors», s'est réjoui Vassilis Venizelos, chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES), lors de l'inauguration officielle du site dans la zone industrielle En Budron.

Réservée aux Yéniches suisses de passage sur territoire vaudois, la nouvelle place de passage cantonale, première de ce type en Suisse romande, permet des séjours de trois semaines maximum, assurant une rotation régulière entre les familles. Aménagée sur une parcelle de l'Etat de Vaud et ouverte du 1er mars au 30 octobre, elle permet de combler en partie et de manière pérenne le manque de places d’accueil pour les gens du voyage suisses, notamment les 2000 à 3000 Yéniches ayant conservé un mode de vie itinérant.

Un long chemin

«Ce projet est l’aboutissement de plus de dix ans de travail», a rappelé M. Venizelos. «Chercher un terrain, discuter, négocier, surmonter les oppositions parfois vives, attendre les décisions jusqu’au Tribunal fédéral, sans compter les retards liés à la crise du Covid...Il en a fallu de la patience et de la ténacité», a-t-il souligné, remerciant notamment la «cheville ouvrière» de ce projet, l'ex-conseillère d'Etat Béatrice Métraux, présente à l'inauguration.

Une phase-test sera menée ces prochains mois.» Avec la pluie annoncée en fin de semaine, nous pourrons voir si des ajustements sont nécessaires», a-t-il ajouté.

Travail minutieux

«L’aire que nous inaugurons aujourd’hui n’a rien d’improvisé», a relevé pour sa part Laurence Muller Achtari, syndique du Mont-sur-Lausanne. La Municipalité a pris le temps de travailler main dans la main avec le canton. Si le projet avait provoqué de vives réactions lors de sa présentation en 2018, l'annonce dans le journal communal de l'ouverture de la place n'a pas suscité l'ombre d'une réaction, a-t-elle observé, mesurant le chemin parcouru.

L'élue a relevé le soin apporté à la conception du site qui répond «à toutes les exigences de durabilité, de sécurité et de praticité». Elle a exprimé l'espoir que cette inauguration encourage les échanges entre la communauté yéniche et la population locale et que le Mont-sur-Lausanne puisse servir de modèle pour d'autres communes.

Un voeu partagé par le chef du DJES qui «encourage vivement» d’autres communes vaudoises à suivre cet exemple. Deux à trois aires de passage supplémentaires seraient encore nécessaires dans le canton pour les besoins des gens du voyage suisses. Pour l'heure, Yverdon et Bussigny ont annoncé «y réfléchir», a rappelé le ministre.

Le représentant des Yéniches, Claude Barras, a lui remercié la commune et le «premier canton latin» à avoir créé une aire officielle et pérenne pour sa communauté.

Convention signée

Une convention a été signée entre les autorités communales et cantonales afin d'assurer une gestion cohérente et durable du site. Ce texte définit les responsabilités de chaque partie, notamment en matière de sécurité et de gestion des déchets.

Une entreprise de sécurité privée est en charge de l'accès et de la perception des taxes journalières, qui varient de 5 à 20 francs selon le type de véhicule. Ces montants contribueront à la couverture des frais d’entretien, de propreté et de gestion du site. Une entreprise de sécurité privée gérera l’accès et encaissera les taxes.

L’aménagement du site, dont le coût total s’élève à 1,1 million de francs, a été financé par le canton de Vaud pour 650'000 francs. S'y ajoute une aide de la Confédération d’un montant de 450'000 francs.

Jusqu'au TF

Pour mémoire, les autorités cantonales avaient mis des années à dénicher ce terrain destiné aux Yéniches, les premières recherches ayant débuté en 2013. Présenté aux habitants de la commune en 2018, le projet de plan d'affectation avait fait l'objet d'oppositions et d'un recours qui a échoué devant le Tribunal fédéral en 2021.

Le canton avait alors déposé une demande de permis de construire. La commune avait délivré le permis de construire en 2022.