L'incendie spectaculaire qui a fait rage samedi soir à Monthey a été maîtrisé, grâce à une forte mobilisation des soldats du feu. Aucune victime n'est à déplorer.

Une halle qui abrite une entreprise de construction métallique et du stockage d'une entreprise de fabrication de produits chimiques est prise en photo lorsque les pompiers essaient d'éteindre l'incendie, ce samedi 4 juillet 2026 à Monthey.(KEYSTONE/Maxime Schmid)

C'est une halle de bois qui s'est embrasée de manière spectaculaire samedi soir à Monthey, non loin de la patinoire et du site chimique. Elle appartenait à l'entreprise Technotube SA, spécialisée dans la tuyauterie industrielle. Elle a été ravagée par les flammes.

La nuit a été mouvementée dans le Chablais pour combattre le feu: pas moins de 80 sapeurs-pompiers et 15 véhicules d’intervention se sont rendus sur le site, précise «Le Nouvelliste». Ont pris part à l'opération: les Centres de secours incendie (CSI) de Monthey, du Haut-Lac et des Dents-du-Midi, le SDIS Salines ainsi que les sapeurs-pompiers de CIMO.

Alors que l'incendie s'est déclaré vers 22h, l'opération d'extinction s'est poursuivie durant une bonne partie de la nuit. Mais «les pompiers ont assez vite circonscrit le feu», indique à «20 Minutes» la porte-parole de la Police cantonale valaisanne. Contacté par «Radio Chablais», le chef de la sécurité de la ville de Monthey a précisé que le feu était éteint depuis 4h ce dimanche matin.

Aucune victime à déplorer

Fort heureusement, aucun employé ne se trouvait dans la halle au moment du sinistre et aucun blessé n'est à déplorer.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images ont circulé. Plusieurs témoins ont signalé des explosions, avant qu'un gigantesque panache de fumée noire, visible de loin, s'élève dans les airs.

La zone a vite été bouclée et les habitants étaient invités à se confiner chez eux et à ne pas faire fonctionner leurs systèmes de climatisation jusqu'à tôt ce matin.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’événement.

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