C'est la fin du «chantier du siècle» pour Montreux. Mises à part quelques ultimes finitions intérieures, les travaux de modernisation du Montreux Music & Convention Center (2M2C) sont terminés. Le complexe est prêt à accueillir le Montreux Jazz Festival le 3 juillet.

Montreux: le 2M2C rénové paré pour une deuxième vie épousant le lac – Gallery Une nouvelle ère s'ouvre, face au lac, pour le 2M2C de Montreux, rénové et modernisé. Photo: ATS La façade ouest du complexe a été entièrement vitrée. Photo: ATS Vue intérieure des escaliers monumentaux qui mènent à l'Auditorium Stravinski en lieu et place de l'ancien escalier en colimaçon. Photo: ATS Montreux: le 2M2C rénové paré pour une deuxième vie épousant le lac – Gallery Une nouvelle ère s'ouvre, face au lac, pour le 2M2C de Montreux, rénové et modernisé. Photo: ATS La façade ouest du complexe a été entièrement vitrée. Photo: ATS Vue intérieure des escaliers monumentaux qui mènent à l'Auditorium Stravinski en lieu et place de l'ancien escalier en colimaçon. Photo: ATS

Keystone-SDA ATS

La 60e édition du MJF sera le premier gros événement dans le bâtiment flambant neuf, et le plus emblématique, depuis les grands travaux de rénovation entamés en août 2023. Trois ans après, le MJF retrouve ainsi son «home sweet home» pour s'y installer du 3 au 18 juillet. Pour découvrir ce 2M2C modernisé, la Ville de Montreux a organisé jeudi une visite de presse.

Elle a été menée par Jean-Baptiste Piemontesi, municipal en charge de l'économie, de la culture et du tourisme, accompagné notamment de Marc Fischer du bureau CCHE Architecture, de Jean-Pierre Pigeon, directeur du 2M2C et du syndic Olivier Gfeller. Tous ont salué un «moment très émouvant».

«Ouverture et transparence»

Outre les travaux de mise en conformité obligatoire et l'optimisation de l'efficacité énergétique de l'imposant bâtiment, de multiples entrées supplémentaires ont été créées, notamment face au lac, ainsi que des surfaces de dégagement et de nouveaux escaliers à l'est (300 m2) et à l'ouest (700 m2). Exit celui en colimaçon pour monter au Stravinski.

«L'idée fondamentale était de tourner et d'ouvrir ce bâtiment face au lac, en multipliant les entrées et les fenêtres côté Léman», a expliqué Marc Fischer. «La transparence a été un des piliers de ce projet, concept permettant de voir à l'intérieur du bâtiment, comme depuis la façade ouest entièrement vitrée», ajoute-t-il.

L'objectif était aussi de faciliter l'accès au bâtiment ainsi que d'améliorer et fluidifier le flux de spectateurs à l'intérieur. Il s'agissait aussi d'augmenter la flexibilité du bâtiment et permettre d'accueillir plusieurs événements en parallèle, renforçant ainsi son attractivité, a résumé en substance l'architecte.

Un gigantesque «7 pièces»

A l'intérieur, le complexe est réparti en sept grandes parties: l'Auditorium Stravinski (1605 m2), le Miles Davis Hall (1996 m2), le Quincy Jones Hall (1925 m2), l'Espace Henri Nestlé (2550 m2), les salles Henri Nestlé (886 m2), l'Etage Agora (805 m2) et le Duplex (3054 m2).

Autant d'espaces, modulables le plus souvent, pour accueillir concerts, expositions, théâtres, congrès, salons professionnels, banquets, soirées d'entreprise, sociétés locales, etc. Trois terrasses, dont deux couvertes, offrent une vue panoramique sur le lac et les montagnes. Au total, ce sont 94 millions de francs qui ont été investis.

La réouverture «officielle» pour toutes les autres manifestations est, elle, agendée dès le mois d'août. Et des portes ouvertes sont prévues le 27 septembre prochain.