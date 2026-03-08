  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Elections communales Montreux : le syndic Olivier Gfeller réélu dès le 1er tour

ATS

8.3.2026 - 15:44

Le syndic de Montreux Olivier Gfeller s'est fait réélire dès le 1er tour des élections communales vaudoises. Le socialiste est le seul à avoir atteint la majorité absolue avec 55,5% des voix.

Le syndic de Montreux Olivier Gfeller a assuré sa place à la Municipalité dès le 1er tour (archives).
Le syndic de Montreux Olivier Gfeller a assuré sa place à la Municipalité dès le 1er tour (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.03.2026, 15:44

Une autre sortante socialiste, Irina Gote (45,8%), arrive en deuxième position. Derrière, les résultats sont serrés avec moins de dix points de pourcentage d'écart entre la 3e place du PLR Julien Chevalley (38,2%) et le 9e rang de la Verte Béatrice Tisserand (29,9%).

Les nouveaux venus PLR Olivier Mark (5e), Yanick Hess (7e) et Susanne Lauber Fürst (8e), ainsi le président du PS vaudois Romain Pilloud (6e) et le sortant Vert Florian Chiaradia (4e) sont aussi encore dans le coup avant le 2e tour du 29 mars.

L'alliance de gauche et les PLR ont creusé un certain écart avec les autres partis en lice. Le meilleur d'entre eux, Emmanuel Gétaz de Montreux Libre, pointe à la 10e place avec 23,9%. Le taux de participation s'est élevé à 45,1%.

Actuellement, la Municipalité montreusienne est dominée par la gauche avec trois socialistes et deux écologistes, contre deux PLR qui ne se représentaient pas cette année. Au vu du résultat compact du 1er tour, il est difficile de savoir de quel côté penchera l'exécutif lors de la prochaine législative.

Les plus lus

Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
Iran : l'Assemblée des experts a désigné son nouveau guide suprême
Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
Fabrice Luchini : «Ma compagne m'a soigné de ma phobie du couple»
Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Thuillard devance toujours Nordmann à 71% du dépouillement