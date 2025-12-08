  1. Clients Privés
Pour «son soutien total» Francis Cabrel reçoit le titre d’«ambassadeur d’honneur» de la Ville de Montreux

ATS

8.12.2025 - 10:00

Francis Cabrel a été désigné «Ambassadeur d'honneur» de la Ville de Montreux. Le chanteur français est récompensé pour «son soutien total dans le cadre de plusieurs initiatives culturelles locales produites par la Saison culturelle», annonce lundi la municipalité.

Francis Cabrel a été nommé Ambassadeur d’honneur de Montreux (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.12.2025, 10:00

08.12.2025, 10:15

L'auteur-compositeur-interprète entretient une relation avec Montreux depuis sa participation au projet Tous en Choeur en 2017. Depuis, il a contribué au développement de nouveaux talents et à la vitalité culturelle montreusienne. «Son engagement a également renforcé la visibilité de Montreux au sein du Réseau des Villes créatives de l'UNESCO, consolidant la place de la commune dans ce réseau mondial», poursuit le communiqué.

La remise du titre a eu lieu samedi soir lors de la soirée de clôture des Emergences musicales au théâtre du Caux Palace.

