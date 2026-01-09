«Après un tel enfer, tout le pays se retrouve moralement sur le banc des accusés»

À l’automne 2001, plusieurs catastrophes ont ébranlé la Suisse. En tant que président de la Confédération, Moritz Leuenberger était devenu le consolateur de la nation. Aujourd’hui âgé de 79 ans, il revient sur cette période et établit des parallèles avec la situation actuelle.

Conseiller fédéral de 1995 à 2010, Moritz Leuenberger a exercé à deux reprises, en 2001 et en 2006, la fonction de président de la Confédération. KEYSTONE

Monsieur Leuenberger, comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris la catastrophe de Crans-Montana ?

«J’ai d’abord pensé aux personnes qui ont péri dans l’incendie, et à leurs parents. On se met à leur place. C’est ainsi que naît la compassion pour les victimes. Ce n’est que dans un second temps que je me suis demandé, de plus en plus : qu’est-ce que cette catastrophe signifie pour la Suisse ? Après un tel enfer, tout le pays n’est pas seulement touché, il se retrouve aussi rapidement, d’une certaine manière, moralement sur le banc des accusés. Cela peut susciter des sentiments de honte, voire de culpabilité.»

Comment percevez-vous depuis lors l’état d’esprit en Suisse ?

«Comme beaucoup d’autres, je ressens à quel point les gens en Suisse compatissent et souffrent avec les victimes.»

Quel est, selon vous, le rôle de la politique dans un moment de deuil national ?

«Dans une situation exceptionnelle de ce type, il est important que les responsables politiques se lèvent et donnent une voix aux personnes concernées. En premier lieu, il s’agit des victimes directes et de leurs proches. Mais toutes les autres personnes souffrent aussi. Il faut leur donner une voix. En tant que politicien, je dois mettre en mots ce que beaucoup ressentent, mais n’arrivent pas à exprimer publiquement.»

Le président de la Confédération Guy Parmelin s’est rendu à Crans-Montana dès le 1er janvier, le conseiller fédéral Beat Jans deux jours plus tard. Pourquoi est-il important que le Conseil fédéral montre rapidement sa présence dans de tels moments ?

«La compassion devient visible, elle ne se limite pas à un communiqué. La présence physique des représentants politiques est attendue par l’opinion publique, même si elle est avant tout symbolique.»

Une journée nationale de deuil a lieu ce vendredi 9 janvier. Quelle est l’importance de telles cérémonies publiques ?

«Je ressens une douleur collective dans toute la Suisse. Nous souffrons tous avec les victimes de l’incendie, leurs familles et leurs proches. En pleurant ensemble, nous nous consolons mutuellement et nous retrouvons de la force. Nous voulons faire front commun et partager notre peine.»

En 2001, lorsque vous étiez président de la Confédération, plusieurs catastrophes ont frappé la Suisse en peu de temps : le 11 septembre, la fusillade au Parlement cantonal de Zoug, le crash d’un avion Crossair et l’incendie du tunnel du Gothard. Vous aviez alors dû prendre la parole publiquement. Était-ce facile ?

«Bien sûr que non. Mais c’est le rôle d’un président de la Confédération, et je m’y suis pleinement identifié. Je ne me disais pas sans cesse : «C’est difficile pour moi.» J’ai même parfois ressenti cela comme un privilège : celui de pouvoir me tenir là et parler publiquement de mes émotions. Beaucoup d’autres devaient gérer cela seuls.»

N’avez-vous jamais eu peur de fondre en larmes en public ?

«Cela ne m’est jamais arrivé en tant que politicien. Mais cela n’aurait pas été une honte de montrer des émotions. L’important est que cela ne s’arrête pas aux émotions. Les gens ont droit, dans une situation déstabilisante, à des explications et à une mise en perspective.»

Beaucoup de Suisses estiment que vous avez fait preuve d’une grande justesse durant les semaines sombres de l’automne 2001. Comment trouviez-vous les mots justes ?

«Ils ne venaient pas spontanément. Avant chaque intervention, je réfléchissais beaucoup et je parlais avec différentes personnes. J’échangeais, aussi pour me repérer moi-même, puis pour formuler les mots justes. Après l’attentat au Parlement de Zoug, j’ai appelé un ami psychiatre sur le trajet. Nous avons parlé de la baisse des barrières face à la violence dans notre société. J’ai intégré ces réflexions dans mon discours. Après un crash aérien, j’ai parlé avec mon père. Son expression, «le risque a pris forme», m’est restée et je l’ai reprise. Je ne préparais donc pas ces interventions seul, dans mon coin.»

Comment faisiez-vous pour garder la tête froide dans de tels moments ?

«Cela fait partie des responsabilités d’un politicien. Même si, intérieurement, je n’étais pas toujours aussi calme et clair que cela pouvait le sembler de l’extérieur.»

Dans une interview accordée à blue News en 2021, vous disiez : «C’était une période éprouvante, mais ma capacité à fonctionner n’a pas été altérée. Au contraire, j’étais plus alerte et concentré que dans des périodes normales.» Seriez-vous plus résilient que d’autres ?

«Non, certainement pas.»

Alors comment l’expliquez-vous ?

«Ce sont des moments où je m’identifiais à 100 % à mon rôle politique. Je n’avais plus cette distance ironique qui m’accompagnait souvent autrement. J’étais entièrement concentré. Cela demande à la fois la tête et le cœur.»

Concrètement ?

«Ce sont des tâches que l’on ne peut pas déléguer. Lire un discours préparé par une agence de relations publiques ne donne pas une impression d’authenticité. Des phrases comme «Nos pensées vont aux victimes» ne sont pas mauvaises en soi. Mais ce sont des formules toutes faites, que j’ai toujours cherché à éviter.»

Que faisiez-vous alors à la place ?

«Dans de telles situations exceptionnelles, il est essentiel de trouver des mots personnels, qui viennent de soi. Cela paraît toujours plus sincère. Et si un lapsus ou une erreur survient, tout le monde le comprend.»

«Est-ce que cela ne s’arrêtera donc jamais ?» aviez-vous déclaré le 25 novembre 2001 après le crash du vol Crossair 3597 près de Bassersdorf.

«Oui, cette phrase avait été critiquée par certains médias. Mais elle exprimait exactement ce que beaucoup de personnes ressentaient alors en Suisse.»

Comment avez-vous personnellement géré la charge émotionnelle de l’automne 2001 ?

«Je n’étais jamais seul. J’étais entouré de mes collaborateurs, des membres du Conseil fédéral - nous avions une excellente collaboration - et bien sûr de ma famille.»

Y a-t-il des choses que vous feriez différemment aujourd’hui ?

«Je n’ai pas tout fait parfaitement. Dans ces moments-là, on reste un être humain avec ses faiblesses, et cela est aussi pardonné. Je me souviens très bien qu’après l’incendie du tunnel du Gothard, en octobre 2001, je ne me suis rendu sur place que le lendemain.»

Pourquoi était-ce une erreur ?

«J’aurais dû y aller immédiatement. Lors de la première conférence de presse à Berne, j’avais dit que je gênerais les personnes occupées aux travaux de déblaiement. C’était une mauvaise appréciation, qui a été très mal perçue au Tessin.»

Qu’en avez-vous retenu ?

«Après l’attentat de Zoug, je m’y suis rendu le matin même, alors que le président du Sénégal était en visite d’État en Suisse et que j’étais en route pour Lausanne avec lui. Je me suis excusé et lui ai dit que je devais le quitter pour me rendre immédiatement sur les lieux de l’attentat.»

Vous avez un jour déclaré que Zoug avait été la pire des catastrophes de 2001 pour vous. Pourquoi ?

«Parce qu’il s’agissait d’un crime délibéré, du meurtre de 14 membres du gouvernement et du parlement, parmi lesquels des personnes que je connaissais personnellement. C’était aussi une attaque contre notre démocratie directe, contre des parlements ouverts à tous.»

Quelle importance accordez-vous à la capacité des responsables politiques à s’excuser ?

«Je pense qu’on ne peut pas s’excuser soi-même. On peut seulement demander pardon aux personnes concernées. Ce sont elles seules qui peuvent accepter ou refuser ces excuses. C’est une différence fondamentale.»

Mais reconnaître ses erreurs est tout de même nécessaire, non ?

«Oui, mais ce n’est pas toujours simple. Un exemple : dans la nuit du 1er juillet 2002, deux avions - un russe et un allemand - sont entrés en collision au-dessus d’Überlingen, en Allemagne. L’accident a fait 71 morts, dont 49 enfants. Des erreurs structurelles et humaines ont été mises en évidence, notamment chez Skyguide, le prestataire suisse de la navigation aérienne. Lorsque j’ai voulu reconnaître ces erreurs lors de la cérémonie commémorative à Überlingen, le Département des finances s’y est opposé.»

Pourquoi ?

«Par crainte de demandes d’indemnisation de la part des proches des victimes. J’ai néanmoins abordé ces erreurs dans mon discours. À ce moment-là, il me semblait plus important, en tant que politicien, d’assumer une responsabilité.»

En 2011, vous disiez au «Tages-Anzeiger», à propos du 11 septembre : «En tant que politicien, je ne peux pas me contenter des émotions. Je dois aussi analyser, expliquer et offrir des perspectives. Il est essentiel de tirer des enseignements d’une catastrophe.»

«Je partage toujours cette vision. Nous avons surmonté les crises de l’automne 2001 et nous en avons tiré des leçons. Au Gothard, l’opposition à la régulation du trafic des poids lourds s’est dissipée. Après l’attentat de Zoug, les parlements ont été mieux sécurisés et le canton a instauré un médiateur. L’auteur agissait par colère contre l’État, faute d’interlocuteur pour ses revendications.»

Quelles leçons tirera-t-on de Crans-Montana ?

«J’espère sincèrement que des enseignements seront tirés. Par exemple sur l’effet préventif d’une assurance bâtiment obligatoire. Ou sur le fait que la communication politique ne peut pas être déléguée à une agence de relations publiques. Et aussi sur la nécessité d’être plus autocritiques, et de ne pas toujours croire que tout est mieux organisé chez nous.»

Votre passage au Conseil fédéral a-t-il changé votre rapport à la mort ?

«Je dirais que c’est davantage l’âge que mon activité politique qui a modifié ce regard.»

Pensez-vous que le temps guérit toutes les blessures ?

«Non. Celui qui perd un enfant ne s’en remet jamais.»

