Gouvernement Moscou lance contre l'Ukraine un missile et une centaine de drones

ATS

30.1.2026 - 08:58

Le réseau énergétique ukrainien a été sévèrement mis à mal ces derniers mois par une série de frappes russes massives (image d'illustration).
Le réseau énergétique ukrainien a été sévèrement mis à mal ces derniers mois par une série de frappes russes massives (image d'illustration).
ATS

La Russie a lancé dans la nuit contre l'Ukraine un missile et une centaine de drones, a annoncé Kiev. Ces nouvelles frappes interviennent au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'un arrêt des frappes russes accepté par Moscou «pendant une semaine».

Keystone-SDA

30.01.2026, 08:58

«Dans la nuit du 30 janvier (à partir de 18h00 le 29 janvier), l'ennemi a lancé un missile balistique Iskander-M (...) ainsi que 111 drones d'attaque», a déclaré vendredi l'armée de l'air ukrainienne.

