Les Vert'libéraux, réunis samedi en assemblée de parti, se prononcent clairement en faveur de l'e-ID, soumise au vote le 28 septembre. Ils ont en revanche décidé de laisser la liberté de vote en ce qui concerne l'imposition de la propriété du logement.

Les Vert'Libéraux, et son président Jürg Groseen, ont défini leurs mots d'ordre pour les votations du 28 septembre. ATS

Keystone-SDA ATS

Lors de leur assemblée tenue en ligne, les délégués du PVL Suisse ont clairement approuvé le projet d'e-ID par 171 voix contre 1 et aucune abstention, indiquent-ils dans un communiqué. «L'e-ID marque une avancée considérable et attendue depuis longtemps dans la numérisation de la Suisse», a expliqué le président du Parti, Jürg Grossen.

Les Vert'libéraux ont en outre décidé de laisser la liberté de vote concernant la suppression de la valeur locative, aussi en votation populaire le 28 septembre. La décision a été prise par 104 voix contre 54 et 2 abstentions.

Débat animé

La décision a été précédée d'un débat animé. «Celui-ci a montré qu'il existe de nombreuses raisons en faveur d'un changement de système d'imposition foncière, mais aussi de nombreuses raisons qui s'y opposent», a déclaré M. Grossen.

Par exemple, beaucoup des membres du PVL considèrent la valeur locative comme une imposition injustifiée d'une valeur fictive. D'autres estiment qu'un changement de système risquerait de freiner considérablement la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et d’alourdir excessivement le budget fédéral en raison de pertes fiscales massives.

Du point de vue du PVL, ces deux positions sont «compréhensibles». Raison pour laquelle une majorité s'est finalement prononcée en faveur d'une liberté de vote.