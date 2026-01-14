Mousse inflammable : Jacques Moretti connaissait le danger bien avant le drame

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 14.01.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

REDEVANCE RADIO-TV : Les membres du comité de l'initiative «200 francs, ça suffit!» (initiative SSR) présentent mercredi leurs arguments en vue de la votation du 8 mars. L'Initiative demande une réduction de la redevance à 200 francs, contre 335 actuellement, et sa suppression pour les entreprises.

REFUGIES : le procès de six militaires s'ouvre mercredi à Crotone, dans le sud de l'Italie, pour le naufrage d'un bateau surchargé de migrants le 26 février 2023 à Cutro. Le drame avait coûté la vie à 94 migrants et laissé un nombre inconnu de disparus. Les six militaires sont accusés de négligences et d'homicides involontaires.

FOOTBALL : La Super League reprend ses droits mercredi avec un derby Servette – Lausanne (20h30), match en retard de la 18e journée du championnat. Les deux clubs lémaniques, qui ont mal terminé 2025, veulent commencer l'année du bon pied. Tant les hommes de Jocelyn Gourvennec que ceux de Peter Zeidler sont en besoin cruel de points dans l'optique d'une participation au Championship Group. Il s'agit de ne pas trop se faire distancer par le top 6 et notamment par Sion. Les Valaisans reprennent aussi plus tôt que le reste de la meute: ils accueillent la lanterne rouge Winterthour à Tourbillon (20h30) avec, forcément, les trois points dans le viseur.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA : L’incendie meurtrier du bar Le Constellation à Crans-Montana a, selon toute vraisemblance, été provoqué par une mousse inflammable posée au plafond. Jean-Daniel Clivaz, restaurateur local et président de l’Office du tourisme, affirme que le patron du bar, Jacques Moretti, connaissait le danger bien avant le drame. M. Clivaz a confirmé à 24 heures et à la Tribune de Genève des propos tenus sur une chaîne italienne. Selon M. Clivaz, les gérants ont réalisé eux-mêmes les travaux, en sachant que ce matériau était interdit. M. Clivaz précise aux quotidiens qu'il a bien souligné à M. Moretti l’existence de lois sur les matériaux d’isolation phonique. «J’ai dit à Jacques Moretti de faire gaffe, il n’a pas fait gaffe.» Ce témoignage pourrait peser lourd dans l’enquête, la qualification pénale pouvant évoluer vers un dol éventuel. M. Clivaz n'a, pour l'heure, pas été entendu par le Ministère public.

GENEVE : À la suite du drame de Crans-Montana, Genève revoit ses pratiques en matière de sécurité incendie dans les établissements publics, rapporte Le Temps. Environ 250 bars bénéficient d’autorisations ponctuelles pour proposer des animations, sans contrôle systématique de la police du feu, contrairement aux discothèques. Le Conseil d’État prévoit des contrôles inopinés et un état des lieux complet de la législation. Une vaste opération d’inspection se prépare, révélant déjà des manquements, comme à la Gravière, temporairement fermée. La loi n’impose actuellement aucune fréquence minimale de contrôles anti-incendie, ce que déplorent les professionnels. Le cas des «bars dansants», proches des clubs mais soumis à des règles plus souples, est particulièrement épineux. Des adaptations législatives sont à l’étude, incluant l’intégration de la police du feu dans les procédures et une possible interdiction des feux de Bengale et bougies.

MEDIAS : La fondation Pro Senectute s’est prononcée contre l’initiative sur la SSR. «Pour de nombreuses personnes âgées, la SSR garantit le service public de l’information et permet une participation à la vie sociale», argumente la présidente de Pro Senectute et ancienne conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf dans une interview accordée à CH Media. Selon elle, l’adoption de l’initiative visant à diviser par deux le financement rendrait impossible le maintien d’une offre de qualité pour les quatre régions linguistiques. «La couverture des régions diminuerait également de manière sensible», avertit-elle, soulignant que les contenus régionaux sont particulièrement importants pour les seniors. Elle estime toutefois que la SSR dispose d’un potentiel d’économies, notamment en réduisant les doublons dans sa structure.

ARC JURASSIEN : La tragédie de Crans-Montana a provoqué un afflux inédit de donneurs de sang dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, relate Arcinfo. Un phénomène qui a particulièrement touché un public jeune. De nombreux habitants ont effectué leur premier don, poussés par l’émotion et la solidarité. Les Jurassiens se sont mobilisés: 300 donneurs, dont 64 nouveaux, ont répondu à l’appel du SRNJTS. Même réaction dans le canton de Neuchâtel, qui a enregistré 40 nouveaux donneurs à La Chaux-de-Fonds, et une centaine dans la capitale. Le Service régional neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine (SRNJTS) a ainsi accueilli des centaines de donneurs lors de collectes fixes et mobiles. Pour rappel, dès février 2026, un assouplissement législatif facilitera encore le don.

JUSTICE : Un réfugié ukrainien titulaire du permis S devra rembourser plus de 67’000 francs d’aide sociale après que les autorités vaudoises ont constaté un abus, rapporte 24 heures. Pris en charge par l’EVAM depuis son arrivée en Suisse en 2022, le quadragénaire possédait une Porsche Cayenne d’une valeur résiduelle de plus de 37’000 francs et menait un train de vie incompatible avec les ressources déclarées. Une enquête administrative a révélé de nombreux voyages coûteux à travers l’Europe ainsi que des mouvements financiers importants sur ses comptes bancaires. L’intéressé a affirmé avoir payé certains frais pour des amis, une explication jugée peu crédible. L’EVAM a supprimé ses prestations dès mai 2025 et exigé le remboursement des montants perçus. La Cour de droit administratif et public a confirmé ces décisions, estimant que l'indigence de l'Ukrainien, qui avait recouru contre la décision de l'EVAM, n’était pas démontrée et que sa bonne foi ne pouvait être retenue.

BRIENZ (GR) : Les dépenses liées à l’évacuation du village de Brienz ont coûté à la commune d’Albula plus de 600'000 francs entre novembre 2024 et novembre 2025. La surcharge de travail administratif que l'évacuation a représenté pour l’administration communale n'est pas comprise dans ce montant, selon le président de la commune, Daniel Albertin, interviewé par la Südostschweiz. Ces dernières années, la commune a dû assumer à elle seule environ 4,6 millions de francs de coûts résiduels pour Brienz, sans compter les 600'000 francs mentionnés, pour un budget annuel de 18 à 19 millions de francs et un cash-flow d’environ 250'000 francs. «C’est un problème qui doit être discuté de manière intensive au niveau cantonal», a dit M. Albertin au journal.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016) : Décès de l'acteur britannique Alan Rickman, le Severus Rogue des films «Harry Potter». Il était né en 1946.

- Il y a 20 ans (2006) : Décès de l'actrice américaine Shelley Winters. Elle a remporté deux fois l'Oscar la meilleure actrice dans un second rôle ("Le journal d'Anne Frank» et «A patch of blue").

- Il y a 40 ans (1986) : Un accident d'hélicoptère fait cinq morts au Mali, en marge du rallye Paris-Dakar. Parmi les victimes figurent le chanteur Daniel Balavoine, l'organisateur du rallye Thierry Sabine et le pilote valaisan François-Xavier Bagnoud.

Le dicton du jour

«Soleil de Ste-Nina,Pour un long hiver rentre ton bois»