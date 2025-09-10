  1. Clients Privés
Manifestation Médecins sans Frontières dénonce le génocide à Gaza sur la Place fédérale

ATS

10.9.2025 - 12:30

Médecins sans Frontières Suisse (MSF) a manifesté mercredi sur la Place fédérale à Berne pour dénoncer le génocide en cours dans la bande de Gaza. L'ONG a déployé une lettre de 15 mètres de long, signée par plus de 30'000 personnes, pour demander à la Suisse d'agir.

La présidente de MSF Suisse, Micaela Serafini, estime que la Suisse a le devoir d'agir face à la crise humanitaire dans la bande de Gaza (archives).
La présidente de MSF Suisse, Micaela Serafini, estime que la Suisse a le devoir d'agir face à la crise humanitaire dans la bande de Gaza (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.09.2025, 12:30

10.09.2025, 12:32

La lettre imprimée en lettres rouges est destinée au chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis. Intitulée «Les médecins ne peuvent pas arrêter le génocide», elle exhorte le Conseil fédéral à faire pression sur le gouvernement israélien avec tous les moyens politiques, diplomatiques et économiques à sa disposition.

La Suisse, en tant qu'Etat dépositaire des Conventions de Genève, a la responsabilité et la possibilité d'agir, estime la présidente de MSF Suisse Micaela Serafini. La neutralité ne signifie pas rester silencieux, mais exige au contraire de s'engager pour la défense de la dignité humaine.

L'action de MSF intervient alors que les Chambres fédérales viennent d'entamer leur session d'automne. Plusieurs débats sont consacrés à la crise humanitaire dans la bande de Gaza.

Mais le Parlement reste très prudent face à ce conflit: pas plus tard que mardi, le Conseil des Etats a refusé de reconnaître la Palestine. Les élus ont estimé que les conditions n'étaient actuellement pas réunies pour une telle reconnaissance.

