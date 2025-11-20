  1. Clients Privés
Vaud Mue en vue pour le camping de Vidy-Lausanne

ATS

20.11.2025 - 15:24

Le camping de Vidy va entamer une profonde rénovation. La ville de Lausanne a validé l'octroi d'un droit distinct et permanent (DDP) d'une durée de 40 ans en faveur d'un nouvel exploitant, la future société Camping Lodge Lausanne. Elle sollicite également un crédit d'investissement de 6 millions de francs pour moderniser les infrastructures du site. Le Conseil communal doit encore se prononcer.

Le camping de Vidy se situe tout près du lac (archives).
Le camping de Vidy se situe tout près du lac (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.11.2025, 15:24

20.11.2025, 15:26

Le camping a ouvert en 1968 à la suite de l'Expo nationale qui avait occupé cet espace, proche du lac. Même s'il a été bien entretenu, le site n'a jamais fait l'objet d'une modernisation d'envergure et ses infrastructures techniques présentent un vieillissement marqué, explique jeudi la ville qui est propriétaire des lieux.

Cet été, à la suite d'un appel d'offres, la municipalité a retenu Camping Lodge AG, basée à Zoug, comme future exploitante du camping. Cette société est active depuis 2020 dans la para-hotellerie de plein air. Elle est reconnue pour ses campings modernes, durables et intégrés à leur environnement, souligne un communiqué.

Pour exploiter le site lausannois, l'entreprise zougoise créera une filiale locale: Camping Lodge Lausanne SA dans laquelle la ville aura un siège. Cette filiale prévoit de consacrer 5,6 millions de francs à la rénovation énergétique des bâtiments existants, à la phase transitoire d'aménagement ainsi qu'à l'acquisition et à l'équipement des nouveaux objets de location.

La Municipalité pour sa part sollicite du Conseil communal un crédit de 6 millions de francs pour remettre à niveau les infrastructures souterraines (chauffage, ventilation, sanitaire électricité), les aménagements paysagers ainsi que l'assainissement du sol en cas de découverte de pollution. La reprise d'exploitation se fera au 1er janvier 2026, avec une phase transitoire jusqu'en juin 2027.

Résidents à l'année

Un accompagnement personnalisé a été mis en place pour les résidents à l'année, précise le communiqué. Une trentaine de contrats ne respectent plus la Loi sur les campings et caravanings résidentiels. Ces ménages, pour la plupart installés de longue date, devront libérer leur emplacement d’ici fin 2026, selon le préavis communal.

La ville promet d'accompagner cette transition, en particulier pour les moins de vingt résidents qui pourraient ne pas être en mesure de poursuivre leur séjour à terme. Le camping sera géré par une ou un exploitant-gérant qui s'installera sur place dès février 2026.

