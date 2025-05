Les Vert'libéraux et le Centre s'allient pour l'élection à la Municipalité de Lausanne en mars prochain. Ils lancent respectivement Virigine Cavalli et Serge de Ribaupierre.

La Vert'libérale Virginie Cavalli se lance pour l'élection à la Municipalité de Lausanne, associée au centriste Serge de Ribaupierre (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

«Face à la gauche omnipotente et la droite conservatrice, l'alliance souhaite offrir une nouvelle voie, visionnaire et optimiste et une approche plus libérale et efficiente», écrivent les deux partis dans un communiqué.

Agée de 32 ans et juriste en droit de la santé, Virginie Cavalli est notamment cheffe du groupe vert'libéral au Conseil communal, où elle siège depuis 2021. Elle s'était déjà présentée lors de la précédente élection de 2021. De son côté, Serge de Ribaupierre, 36 ans, est expert fédéral en finance et contrôle de gestion. Il n'exerce pas de fonction politique.

Outre un siège à la Municipalité, les deux partis disent viser «la barre symbolique des 10%» au Conseil communal, où ils présenteront également une liste commune d'une soixantaine de candidats.

L'UDC doit encore s'annoncer

Parmi les autres partis à avoir présenté leur stratégie pour la Municipalité, les socialistes partiront à trois avec les sortants Emilie Moeschler et Grégoire Junod, associés au nouveau venu Julien Eggenberger. Le PLR mise aussi sur un trio avec Pierre-Antoine Hildbrand (sortant), Marlène Bérard et Mathilde Maillard. Les Vert-e-s lancent leurs élus sortants Natacha Litzistorf et Xavier Company.

L'UDC et SolidaritéS, qui comptent aussi des élus au Conseil communal, n'ont pas encore désigné de candidats.

Depuis plusieurs années, l'exécutif lausannois est largement dominé par la gauche (3 PS, 2 Vert-e-s, 1 POP et 1 PLR).