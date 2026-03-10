Le syndic de Vevey capitule, son parti s'insurge

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Élections communales vaudoises Le syndic de Vevey capitule, son parti s'insurge

ATS

10.3.2026 - 14:36

Après le 1er tour des communales vaudoises dimanche, les scrutins pour les Municipalités restent particulièrement ouverts pour le second tour fixé au 29 mars prochain à Yverdon-les-Bains, Morges, Nyon ou encore Vevey. Tour d'horizon après le délai du dépôt des listes, fixé à mardi 12h00.

Distancé dimanche lors du 1er tour des élections communales, le syndic de Vevey Yvan Luccarini renonce au second tour (archives).
Distancé dimanche lors du 1er tour des élections communales, le syndic de Vevey Yvan Luccarini renonce au second tour (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.03.2026, 14:36

LAUSANNE: onze candidats, contre 22 au 1er tour, briguent un siège à la Municipalité de Lausanne pour le second tour. L'alliance rose-verte reste regroupée avec six candidats, le PLR relance ses trois candidats et l'UDC ne part plus qu'avec un seul candidat. Vert'libéraux et Centre ainsi qu'Ensemble à Gauche jettent, eux, l'éponge.

A gauche, les sortants Grégoire Junod (en tête du 1er tour) – qui brigue également la syndicature – et Emilie Moeschler (2e) ainsi que le nouveau venu Julien Eggenberger (6e) seront à nouveau entourés des Vert-e-s Natacha Litzistorf (3e) et Xavier Company (4e), tous deux sortants, ainsi que du popiste Xavier Roth (8e) qui va essayer de conserver le siège de la gauche radicale du partant David Payot.

Lausanne. Junod en tête, mais personne n'est élu au premier tour

LausanneJunod en tête, mais personne n'est élu au premier tour

A droite, le PLR repart à trois pour essayer de gagner un deuxième siège, en visant celui du POP: le sortant Pierre-Antoine Hildbrand (5e), qui devrait aisément conserver son siège, et les deux nouvelles venues, les conseillères communales Mathilde Maillard (7e) et Marlène Bérard (9e).

Parti à trois, l'UDC ne lance plus qu'un seul candidat en la personne du député Fabrice Moscheni, qui a obtenu le meilleur résultat dimanche (10e). Enfin, sur les trois candidats «indépendants», un seul rempile pour le second tour, à savoir Bruno Dupont (Stop drogue et narcotrafic).

VEVEY: le syndic de Vevey Yvan Luccarini ne se représente pas au 2e tour après avoir essuyé une grosse déconvenue dimanche, lui qui avait échoué au 12e rang avec à peine 25% des suffrages. Après une législature mouvementée, entre critiques diverses, rupture de collégialité et longues absences maladie, l'élu de Décroissance Alternatives (da) a préféré renoncer. «La campagne menée de toutes parts contre notre syndic Yvan Luccarini a atteint son but: l'écarter de la municipalité», déplore la formation de la gauche radicale dans un communiqué.

Décroissance Alternatives. Vevey : lourde défaite pour le syndic Yvan Luccarini

Décroissance AlternativesVevey : lourde défaite pour le syndic Yvan Luccarini

Personne n'ayant obtenu la majorité absolue dimanche, ils sont encore 11 candidats à viser une place à la Municipalité. Classés respectivement de la 1ère à la 7e place, Laurie Willommet (PS), Antoine Dormond (Vert), Johanne-Saskia Gay (PS), Pascal Molliat (Vevey Libre), Gabriela Kämpf (da), Alexandra Melchior (Verte) et Vincent Imhof (Vert'libéral) se représentent. S'ajoutent Patrick Bertschy (PLR), Elodie Lopez (da) ainsi qu'Oliver Ghorayeb et Bassem El Khansaa (tous deux d'En avant Vevey).

MONTREUX: il n'y aura pas de 2e tour à Montreux, le nombre de candidats en lice au second tour étant égal au nombre de sièges à repourvoir. Derrière le syndic Olivier Gfeller (PS), réélu dès le premier tour, Irina Gote (PS), Julien Chevalley (PLR), Florian Chiaradia (Vert-e-s), Olivier Mark (PLR), Romain Pilloud (PS) et Yannick Hess (PLR) sont élus tacitement. Les candidats qui avaient pris les rangs 8 à 16 dimanche ne se sont pas représentés pour le second tour.

La municipalité montreusienne reste dominée par la gauche (4-3), mais dans une moindre mesure que lors de la précédente législature (5-2). Pour mémoire quatre des municipaux actuels ne se représentaient pas.

Les plus lus

Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
«Faites attention à ne pas être éliminé vous-même!» – L'Iran menace Trump
Scénario «catastrophe» évoqué : la faille des Fios s'agrandit et inquiète
Magic Pass : six stations supplémentaires et une nouveauté majeure !
Un Argovien endetté se tourne vers un assainisseur financier – puis tout s'aggrave
Le syndic de Vevey capitule, son parti s'insurge