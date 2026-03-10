Le syndic de Vevey capitule, son parti s'insurge

Après le 1er tour des communales vaudoises dimanche, les scrutins pour les Municipalités restent particulièrement ouverts pour le second tour fixé au 29 mars prochain à Yverdon-les-Bains, Morges, Nyon ou encore Vevey. Tour d'horizon après le délai du dépôt des listes, fixé à mardi 12h00.

Distancé dimanche lors du 1er tour des élections communales, le syndic de Vevey Yvan Luccarini renonce au second tour (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

LAUSANNE: onze candidats, contre 22 au 1er tour, briguent un siège à la Municipalité de Lausanne pour le second tour. L'alliance rose-verte reste regroupée avec six candidats, le PLR relance ses trois candidats et l'UDC ne part plus qu'avec un seul candidat. Vert'libéraux et Centre ainsi qu'Ensemble à Gauche jettent, eux, l'éponge.

A gauche, les sortants Grégoire Junod (en tête du 1er tour) – qui brigue également la syndicature – et Emilie Moeschler (2e) ainsi que le nouveau venu Julien Eggenberger (6e) seront à nouveau entourés des Vert-e-s Natacha Litzistorf (3e) et Xavier Company (4e), tous deux sortants, ainsi que du popiste Xavier Roth (8e) qui va essayer de conserver le siège de la gauche radicale du partant David Payot.

A droite, le PLR repart à trois pour essayer de gagner un deuxième siège, en visant celui du POP: le sortant Pierre-Antoine Hildbrand (5e), qui devrait aisément conserver son siège, et les deux nouvelles venues, les conseillères communales Mathilde Maillard (7e) et Marlène Bérard (9e).

Parti à trois, l'UDC ne lance plus qu'un seul candidat en la personne du député Fabrice Moscheni, qui a obtenu le meilleur résultat dimanche (10e). Enfin, sur les trois candidats «indépendants», un seul rempile pour le second tour, à savoir Bruno Dupont (Stop drogue et narcotrafic).

VEVEY: le syndic de Vevey Yvan Luccarini ne se représente pas au 2e tour après avoir essuyé une grosse déconvenue dimanche, lui qui avait échoué au 12e rang avec à peine 25% des suffrages. Après une législature mouvementée, entre critiques diverses, rupture de collégialité et longues absences maladie, l'élu de Décroissance Alternatives (da) a préféré renoncer. «La campagne menée de toutes parts contre notre syndic Yvan Luccarini a atteint son but: l'écarter de la municipalité», déplore la formation de la gauche radicale dans un communiqué.

Personne n'ayant obtenu la majorité absolue dimanche, ils sont encore 11 candidats à viser une place à la Municipalité. Classés respectivement de la 1ère à la 7e place, Laurie Willommet (PS), Antoine Dormond (Vert), Johanne-Saskia Gay (PS), Pascal Molliat (Vevey Libre), Gabriela Kämpf (da), Alexandra Melchior (Verte) et Vincent Imhof (Vert'libéral) se représentent. S'ajoutent Patrick Bertschy (PLR), Elodie Lopez (da) ainsi qu'Oliver Ghorayeb et Bassem El Khansaa (tous deux d'En avant Vevey).

MONTREUX: il n'y aura pas de 2e tour à Montreux, le nombre de candidats en lice au second tour étant égal au nombre de sièges à repourvoir. Derrière le syndic Olivier Gfeller (PS), réélu dès le premier tour, Irina Gote (PS), Julien Chevalley (PLR), Florian Chiaradia (Vert-e-s), Olivier Mark (PLR), Romain Pilloud (PS) et Yannick Hess (PLR) sont élus tacitement. Les candidats qui avaient pris les rangs 8 à 16 dimanche ne se sont pas représentés pour le second tour.

La municipalité montreusienne reste dominée par la gauche (4-3), mais dans une moindre mesure que lors de la précédente législature (5-2). Pour mémoire quatre des municipaux actuels ne se représentaient pas.