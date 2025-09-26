  1. Clients Privés
FR

Lausanne Course à la Municipalité: nouvelle alliance de la gauche plurielle

ATS

26.9.2025 - 10:48

La gauche plurielle repart unie dans la course à l'élection à la Municpailté de Lausanne lors des communales de mars 2026. Le Parti socialiste (PS), les Vert-e-s et le Parti ouvrier populaire (POP) ont annoncé vendredi dans un communiqué cette alliance traditionnelle.

La gauche plurielle est à nouveau unie pour garder sa large majorité à l'Hôtel de Ville de Lausanne en 2026 (archives).
La gauche plurielle est à nouveau unie pour garder sa large majorité à l'Hôtel de Ville de Lausanne en 2026 (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.09.2025, 10:48

26.09.2025, 11:11

«A l'heure où les droites radicales gagnent du terrain, où l'Etat social est attaqué de plein fouet et où la lutte contre le réchauffement climatique passe au second plan, une alliance rose verte rouge est un rempart nécessaire pour défendre une société fondée sur des valeurs partagées de vivre ensemble, de solidarité et de dialogue», écrivent conjointement les trois partis lausannois.

«Notre projet est clair: améliorer la qualité de vie en ville et dans tous les quartiers au profit de toutes et tous. Forts d'un bilan solide, les trois partis alliés souhaitent poursuivre leur travail commun, car notre alliance fonctionne. Nous menons ensemble des projets urbains dans le respect de nos différences, guidés par des engagements communs», expliquent-ils.

Trios PLR et UDC

Aux côtés des sortants Grégoire Junod (syndic), Natacha Litzistorf (logement), Emilie Moeschler (cohésion sociale) et Xavier Company (Services industriels), se présentent aussi le député socialiste Julien Eggenberger, enseignant et syndicaliste, et Xavier Roth, enseignant, aide-boucher et vice-président du POP.

Pour mémoire, le PLR mise aussi sur un trio avec Pierre-Antoine Hildbrand (sortant), Marlène Bérard et Mathilde Maillard. L'UDC lance également trois candidats, à savoir Valentin Christe, Fabrice Moscheni et Patrizia Mori. Les Vert'libéraux et le Centre s'allient en lançant respectivement Virigine Cavalli et Serge de Ribaupierre.

Depuis plusieurs années, l'exécutif lausannois est largement dominé par la gauche (3 PS, 2 Vert-e-s, 1 POP et 1 PLR).

