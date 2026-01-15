Le municipal socialiste de Prilly Ihsan Kurt restera suspendu jusqu'à la fin de la législature actuelle, le 30 juin prochain. Sur requête de la Municipalité de Prilly, le Conseil d'Etat vaudois a décidé de prolonger cette suspension. Le politicien avait pour sa part annoncé fin octobre dernier qu'il ne se représenterait pas pour les élections communales du 8 mars.

A Prilly, le municipal Ihsan Kurt sera suspendu jusqu'à la fin de la législature (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La décision du gouvernement «se base en particulier sur le fait que M. Kurt engendre des perturbations importantes dans les relations avec les autres membres de la Municipalité, compromettant ainsi le bon fonctionnement de celle-ci», indique jeudi le Conseil d'Etat dans ses décisions hebdomadaires.

La Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal vaudois avait récemment rejeté son recours contre une décision prise par les autorités cantonales. Sur demande de la Municipalité prilliérane, le gouvernement avait annoncé la suspension initiale en juin dernier, jusqu'au 31 décembre.

Elle faisait suite à plusieurs mois de tensions entre M. Kurt et ses collègues de la Municipalité, marqués notamment par une altercation violente avec le syndic Alain Gillièron.

Pour la Municipalité de Prilly, la prolongation de cette suspension constitue «une mesure nécessaire et proportionnée, au vu du comportement de M. Kurt, incompatible avec les exigences d'exemplarité attachées à la fonction publique», écrit-elle jeudi dans un communiqué.

Quant à Ihsan Kurt, interrogé par 24 heures, il s'en prend notamment aux conclusions de l'enquête administrative dont il a fait l'objet. Ils les jugent «ridicules, subjectives et partielles, à savoir qu'elles n'explorent pas l'ensemble des faits.»

Ihsan Kurt a été élu en 2021 à la Municipalité de Prilly. D'abord chargé des finances, il avait rompu la collégialité en appelant, fin 2024, à refuser le budget 2025. Il avait ensuite renoncé aux finances. Avant sa suspension, il était notamment en charge de la jeunesse et des affaires sociales.