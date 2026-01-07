Mystère autour d’un décès : «Son corps ne présentait aucune trace de brûlure»

Emanuele Galeppini, 16 ans, a été la première victime identifiée après l’enfer de Crans-Montana. Son corps ne présentait aucune trace de blessure apparente. Ses parents cherchent désormais à comprendre les circonstances de sa mort.

Emanuele Galeppini est mort dans l'incendie meurtrier de Crans-Montana. Instagram/@federazioneitalianagolf

Andreas Fischer Andreas Fischer

Pas le temps ? blue News résume pour toi Emanuele Galeppini, l’une des 40 victimes de l’incendie de Crans-Montana, ne présentait aucune trace de brûlure sur le corps.

Les parents du jeune golfeur de 16 ans ont mandaté un avocat, la cause du décès et le lieu exact où le corps a été retrouvé restant flous.

Les autorités suisses ont rejeté la demande d’autopsie, bien que la famille conteste la version officielle, qui évoque une cause de décès « claire ». Montre plus

Considéré comme un grand talent du golf, Emanuele Galeppini est mort à seulement 16 ans. Originaire de Gênes, en Italie, il figure parmi les 40 victimes de l’incendie de Crans-Montana. Après le sinistre dévastateur de la nuit de la Saint-Sylvestre, son corps a été le premier à être identifié : il ne présentait aucune trace de brûlure.

Comme le rapporte notamment le quotidien italien La Repubblica, les parents de Galeppini ont désormais fait appel à un avocat. Ils cherchent à comprendre comment leur fils est mort. À ce jour, de nombreuses questions restent sans réponse, notamment sur la cause exacte du décès et sur le lieu où le corps a été retrouvé.

L’avocat des parents, Alessandro Vaccaro, a confirmé au portail Fanpage que des doutes sont apparus au moment de l’identification du corps. «Lorsqu’ils sont entrés dans la morgue, le cercueil était ouvert», a-t-il déclaré. Contrairement à ce qu’ils redoutaient, ils n’ont pas été confrontés à un corps défiguré par les flammes.

Crans-Montana, la famiglia Galeppini chiede risposte: «Vogliamo sapere come è morto Emanuele». Domani i funerali in forma privata https://t.co/yA8MZqbvz4 pic.twitter.com/Bo5LCmBU4F — GenovaQuotidiana (@GenovaQuotidian) January 7, 2026

Aucune trace évidente de brûlures n’était visible. Ses cheveux et ses sourcils étaient intacts, et même ses effets personnels n’avaient pas été endommagés. «Son porte-monnaie, dans sa poche, n’avait pas brûlé. Seules ses chaussures étaient couvertes de cendres», rapporte l’avocat.

Alessandro Vaccaro a indiqué que les parents avaient demandé une autopsie aux autorités suisses, une requête qui a été refusée. «On nous a dit que les causes de la mort étaient claires», a-t-il précisé. Les parents mettent toutefois cette version en doute et continuent d’espérer obtenir des réponses.