Autopsie refusée Mystère autour d’un décès : «Son corps ne présentait aucune trace de brûlure»

Andreas Fischer

7.1.2026

Emanuele Galeppini, 16 ans, a été la première victime identifiée après l’enfer de Crans-Montana. Son corps ne présentait aucune trace de blessure apparente. Ses parents cherchent désormais à comprendre les circonstances de sa mort.

Emanuele Galeppini est mort dans l'incendie meurtrier de Crans-Montana.
Emanuele Galeppini est mort dans l'incendie meurtrier de Crans-Montana.
Instagram/@federazioneitalianagolf

Andreas Fischer

07.01.2026, 19:20

07.01.2026, 21:11

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Emanuele Galeppini, l’une des 40 victimes de l’incendie de Crans-Montana, ne présentait aucune trace de brûlure sur le corps.
  • Les parents du jeune golfeur de 16 ans ont mandaté un avocat, la cause du décès et le lieu exact où le corps a été retrouvé restant flous.
  • Les autorités suisses ont rejeté la demande d’autopsie, bien que la famille conteste la version officielle, qui évoque une cause de décès « claire ».
Montre plus

Considéré comme un grand talent du golf, Emanuele Galeppini est mort à seulement 16 ans. Originaire de Gênes, en Italie, il figure parmi les 40 victimes de l’incendie de Crans-Montana. Après le sinistre dévastateur de la nuit de la Saint-Sylvestre, son corps a été le premier à être identifié : il ne présentait aucune trace de brûlure.

Comme le rapporte notamment le quotidien italien La Repubblica, les parents de Galeppini ont désormais fait appel à un avocat. Ils cherchent à comprendre comment leur fils est mort. À ce jour, de nombreuses questions restent sans réponse, notamment sur la cause exacte du décès et sur le lieu où le corps a été retrouvé.

L’avocat des parents, Alessandro Vaccaro, a confirmé au portail Fanpage que des doutes sont apparus au moment de l’identification du corps. «Lorsqu’ils sont entrés dans la morgue, le cercueil était ouvert», a-t-il déclaré. Contrairement à ce qu’ils redoutaient, ils n’ont pas été confrontés à un corps défiguré par les flammes.

Aucune trace évidente de brûlures n’était visible. Ses cheveux et ses sourcils étaient intacts, et même ses effets personnels n’avaient pas été endommagés. «Son porte-monnaie, dans sa poche, n’avait pas brûlé. Seules ses chaussures étaient couvertes de cendres», rapporte l’avocat.

Alessandro Vaccaro a indiqué que les parents avaient demandé une autopsie aux autorités suisses, une requête qui a été refusée. «On nous a dit que les causes de la mort étaient claires», a-t-il précisé. Les parents mettent toutefois cette version en doute et continuent d’espérer obtenir des réponses.

