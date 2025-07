Les négociations indirectes en cours à Doha entre Israël et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu à Gaza sont entravées par le plan de retrait d'Israël du territoire palestinien. C'est ce qu'ont indiqué samedi à l'AFP deux sources palestiniennes proches des discussions.

Un drapeau palestinien, lors d’une manifestation à Zurich (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Les négociations à Doha rencontrent des obstacles et des difficultés complexes en raison de l'insistance d'Israël à présenter, vendredi, une carte de retrait qui n'est en réalité qu'une carte de redéploiement et de repositionnement de l'armée israélienne, et non un retrait réel», a dit une de ces sources. «Israël continue de retarder et d'entraver l'accord, afin de poursuivre sa politique de guerre d'extermination», a ajouté une autre source.