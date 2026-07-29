Un homme de 35 ans a perdu la vie mardi dans un accident de parapente dans la vallée du Gredetschtal, sur le territoire communal de Naters (VS). Le Ministère public de la Confédération a ouvert une instruction pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Un parapentiste âgé de 35 ans a perdu la vie dans un accident de parapente mardi près du Foggenhorn (VS) (illustration).

Chute mortelle Naters: un parapentiste de 35 ans perd la vie après avoir perdu le contrôle de sa voile

L'incident s'est déroulé vers 15h00 près du Foggenhorn, indique la Police cantonale valaisanne dans un communiqué mercredi. Pour des raisons encore inconnues, le parapentiste a perdu le contrôle de sa voile avant de heurter le sol à environ 2200 mètres d'altitude, poursuit-elle.

Des témoins ont immédiatement alerté les secours. Arrivés à bord d'un hélicoptère, ils n'ont pu que constater le décès du pilote, un Suisse âgé de 35 ans.