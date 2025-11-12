Le Choix Goncourt de la Suisse a été attribué mercredi à Nathacha Appanah pour son roman «La nuit au cœur». L’autrice mauricienne, déjà lauréate du Prix Femina, succède à Sandrine Colette.
Un jury d'étudiants helvétiques a choisi de décerner le Choix Goncourt de la Suisse à Nathacha Appanah pour son roman "La nuit au cœur".
Avec son roman "La nuit au coeur", Nathacha Appanah lie le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines.
Le nom de la lauréate de cette onzième édition du Choix Goncourt de la Suisse a été annoncé mercredi soir à la Résidence de France à Berne, en présence de l'écrivain français Pierre Assouline, membre de l’Académie Goncourt.
Dans «La nuit au cœur», Nathacha Appanah met en parallèle une situation d’emprise qu’elle a subie à 17 ans et les féminicides de sa cousine Emma et de Chahinez Daoud, abattues par leur conjoint, à des époques et des endroits éloignés.
Le jury, qui réunit chaque année plus d’une centaine d’étudiants venus des trois régions linguistiques du pays, a préféré ce roman aux trois autres titres finalistes: «La collision» de Paul Gasnier, «Passagères de nuit» de Yanick Lahens et «Un frère» de David Thomas.