  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Littérature Nathacha Appanah reçoit le Choix Goncourt Suisse

ATS

12.11.2025 - 19:01

Le Choix Goncourt de la Suisse a été attribué mercredi à Nathacha Appanah pour son roman «La nuit au cœur». L’autrice mauricienne, déjà lauréate du Prix Femina, succède à Sandrine Colette.

Nathacha Appanah reçoit le Choix Goncourt Suisse - Gallery
Nathacha Appanah reçoit le Choix Goncourt Suisse - Gallery. Un jury d'étudiants helvétiques a choisi de décerner le Choix Goncourt de la Suisse à Nathacha Appanah pour son roman "La nuit au cœur".

Un jury d'étudiants helvétiques a choisi de décerner le Choix Goncourt de la Suisse à Nathacha Appanah pour son roman "La nuit au cœur".

Photo: ATS

Nathacha Appanah reçoit le Choix Goncourt Suisse - Gallery. Avec son roman "La nuit au coeur", Nathacha Appanah lie le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines.

Avec son roman "La nuit au coeur", Nathacha Appanah lie le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines.

Photo: ATS

Nathacha Appanah reçoit le Choix Goncourt Suisse - Gallery
Nathacha Appanah reçoit le Choix Goncourt Suisse - Gallery. Un jury d'étudiants helvétiques a choisi de décerner le Choix Goncourt de la Suisse à Nathacha Appanah pour son roman "La nuit au cœur".

Un jury d'étudiants helvétiques a choisi de décerner le Choix Goncourt de la Suisse à Nathacha Appanah pour son roman "La nuit au cœur".

Photo: ATS

Nathacha Appanah reçoit le Choix Goncourt Suisse - Gallery. Avec son roman "La nuit au coeur", Nathacha Appanah lie le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines.

Avec son roman "La nuit au coeur", Nathacha Appanah lie le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines.

Photo: ATS

Keystone-SDA

12.11.2025, 19:01

12.11.2025, 19:22

Le nom de la lauréate de cette onzième édition du Choix Goncourt de la Suisse a été annoncé mercredi soir à la Résidence de France à Berne, en présence de l'écrivain français Pierre Assouline, membre de l’Académie Goncourt.

Dans «La nuit au cœur», Nathacha Appanah met en parallèle une situation d’emprise qu’elle a subie à 17 ans et les féminicides de sa cousine Emma et de Chahinez Daoud, abattues par leur conjoint, à des époques et des endroits éloignés.

Le jury, qui réunit chaque année plus d’une centaine d’étudiants venus des trois régions linguistiques du pays, a préféré ce roman aux trois autres titres finalistes: «La collision» de Paul Gasnier, «Passagères de nuit» de Yanick Lahens et «Un frère» de David Thomas.

Les plus lus

Un porno sur le ferry: la traversée vire au «véritable chaos»
«Un véritable enfer»: elle explique ce que ça fait d'être un membre des Royals
Un email d'Epstein publié: «bien sûr, Trump savait à propos des filles»
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
Observation inédite: voici à quoi ressemble une tempête stellaire!
Camille Rast «en veut plus», Wendy Holdener aussi