Le prix des munitions pour le fusil d'assaut 57 ne doit pas augmenter. Le Conseil des Etats a adopté mardi par 28 voix contre 10 une motion de Werner Salzmann (UDC/BE) contre l'avis du Conseil fédéral. Le National devra encore se prononcer.

Le Conseil fédéral a décidé de ne plus subventionner la munition pour le fusil d'assaut 57. Son prix passera de 30 à 60 centimes dès 2024, une décision contestée par le Conseil des Etats (archives). ATS

A la suite d'un rapport du Contrôle des finances, le Conseil fédéral a décidé de ne plus subventionner dès le 1er janvier 2024 les munitions pour le fusil d'assaut 57. Les munitions GP 11 coûteront alors 60 centimes au lieu de 30. L'idée est de rendre le tir hors du service plus attrayant avec le fusil d’assaut 90 qu'avec le fusil d'assaut 57. La munition pour le F ass 90 continuera de coûter 30 centimes.

Mais pour Werner Salzmann, ce changement ne tient pas compte des tireurs. De nombreux moyens auxiliaires ont amélioré la précision des armes militaires qui utilisent les munitions GP 11, à savoir le fusil d'assaut 57, le mousqueton et le fusil d'infanterie. De très nombreux tireurs ont saisi l'opportunité pour troquer le fusil d'assaut 90 contre un fusil d'assaut 57 ou un mousqueton.

L'augmentation du prix des munitions GP 11 aura inévitablement pour conséquence une diminution des activités de tir et une baisse de la fréquentation des sociétés de tir. Il n'est pas dans l'intérêt de l'armée de prendre une mesure qui affaiblirait la volonté de servir. Il demande donc au Conseil fédéral de renoncer à sa décision.

Le tir en Suisse répond à une grande tradition, a souligné Stefan Engler (Centre/GR). Une hausse du prix des munitions pourrait éloigner des stands les habitués. Au final, il n'y aurait plus que les assujettis aux tirs militaires obligatoires. Philippe Bauer (PLR/NE) a aussi rappelé «l'esprit confédéral» qui règne lors des fêtes de tir.

La gauche et la ministre de la Défense Viola Amherd se sont opposées à cette proposition. Cette mesure favorisera l'utilisation de l'arme actuelle F ass 90. Cela augmentera l'utilité du tir hors du service pour l'armée tout en diminuant les coûts pour la Confédération. Cette dernière économisera quelque 3,5 millions de francs par rapport à 2019.

En contrepartie, les sociétés de tir recevront des montants plus élevés pour le programme obligatoire, le tir en campagne, les cours pour jeunes tireurs et les cours techniques avec le F ass 90. Environ deux millions de francs de plus qu’en 2019 seront consacrés à ces activités.

vf, ats