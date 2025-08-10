  1. Clients Privés
Risque mortel La Confédération appelle à ne pas toucher les chauves-souris malades

ATS

10.8.2025 - 09:40

La rage a fait parler d'elle récemment. Contrairement à la maladie de la langue bleue et à la dermatose nodulaire contagieuses, qui sont inoffensives pour les humains, elle peut être mortelle pour l'homme et l'animal. La Confédération appelle à la prudence bien que la rage soit considérée comme éradiquée en Suisse depuis 1999.

Les pays voisins de la Suisse sont certes exempts de rage. Mais l'introduction de la maladie par des importations illégales d'animaux ou par des animaux sauvages infectés en provenance de pays où la rage est présente reste un risque (archive).
imago images/IP3press

Keystone-SDA

10.08.2025, 09:40

«Il est important de ne pas toucher les animaux sauvages malades ou au comportement anormal et d'informer la Fondation pour la protection des chauves-souris ou le garde-chasse. En cas de morsure par une chauve-souris, il faut immédiatement consulter un médecin», conseille l'Office fédéral des affaires vétérinaires (OSAV).

Les pays voisins de la Suisse sont certes exempts de rage. Mais l'introduction de la maladie par des importations illégales d'animaux ou par des animaux sauvages infectés en provenance de pays où la rage est présente reste un risque.

L'OSAV mise donc sur des contrôles dans les aéroports ainsi que sur la vaccination des animaux de compagnie – notamment les chiens, les chats et les furets – lors de voyages à l'étranger et lors de l'entrée en Suisse.

Touriste morte au Maroc

Dans les pays où la rage est présente, il faut en outre éviter tout contact avec les chiens et les chats errants, car les morsures peuvent entraîner une contamination, rappelle l'office fédéral. Si l'on est malgré tout mordu, il faut dans ce cas aussi consulter immédiatement un médecin.

A la mi-juin, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a adapté ses conseils aux voyageurs pour le Maroc. Fin juin, une touriste suisse est décédée dans la station balnéaire marocaine de Taghazout, au nord d'Agadir.

Selon les médias locaux, la femme avait auparavant joué avec un chien errant qui l'avait griffée. Les médias n'ont pas fait état d'une morsure, mais on soupçonnait que la touriste soit morte de la rage. Le DFAE avait ensuite confirmé le décès sans toutefois préciser si elle était effectivement morte de la rage.

