Neige à 1500 m. - Le thermomètre a chuté de 30 degrés en 4 jours

La limite des chutes de neige, descendue à 2000 mètres (1500 selon les vallées), a des répercussions sur le trafic : les cols alpins de la Furka, du Susten, du Grimsel, du Gothard, du Simplon et du Nufenen ont été fermés lundi. Une réévaluation de la situation suivra mardi matin.

Le thermomètre chute de 30 degrés en 4 jours, passant de 30 à 0 degré

De fortes averses sont encore prévues lundi dans le centre et l'est de la Suisse. Jusqu'à 80 millimètres de pluie sont attendus d'ici à minuit dans l'ouest du Tessin, dans le sud du Valais et à Goms (VS) dans la vallée de Conches.

Par #isothermie, il neige parfois ce lundi 28 août en fin de matinée jusque vers 1500 m d'altitude dans le Haut-Valais. Ici #Zermatt qui reçoit sa première #neige de la saison et 0.3° au thermomètre. - image roundshot (nb) pic.twitter.com/syCyRcCeYd — MeteoNews_Suisse (@meteonewsSA) August 28, 2023

La limite des chutes de neige va cependant s'abaisser entre 2000 et 2500 mètres d'altitude.