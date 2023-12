Neige et vents tempétueux : la Confédération lance un avis de «danger fort»

A partir de jeudi en soirée, la Suisse connaîtra non seulement des pluies abondantes, mais aussi beaucoup de neige fraîche au-dessus de 1400 à 1600 mètres et des rafales de vent atteignant 170 km/h.

A partir de jeudi en soirée, la Suisse sera soumise à une météo agitée (image d’illustration). IMAGO/Action Pictures

Des vents tempétueux du nord-ouest amèneront de l'air très humide en Suisse à partir de jeudi soir. En dessous de 1400 à 1600 mètres, il faudra s'attendre à des pluies intenses et continues. Au-dessus, il tombera de 60 à 90 centimètres de neige fraîche. Entre le massif du Gothard et le nord des Grisons, on atteindra même 90 à 120 centimètres. En plus des fréquentes précipitations, il faudra aussi prendre garde aux rafales de vent qui pourront atteindre des vitesses allant de 110 à 170 km/h au-dessus de 2000 mètres.

Dans le sud de Glaris, dans l'Oberland uranais, dans la région de Sargans et dans une partie des Grisons, la Confédération a lancé un avis de «danger fort» lié aux abondantes chutes de neige. Dans une large bande allant du Valais au canton d’Appenzell, il y a également un avis de «danger marqué». Les avertissements sont valables jusqu'au 23 décembre.

La Confédération a lancé un avis de «danger fort». Dangers-naturels.ch

Il y aura peu de changements pour la journée de vendredi. La limite des chutes de neige se situera entre 1000 et 1400 mètres. Dans les vallées alpines, il neigera entre 700 et 1100 mètres. Au-dessus de 1400 mètres, il tombera encore 50 à 80 centimètres de neige fraîche. Dans le reste du pays, il pleuvra avec des températures de 10 degrés à Genève et de 7 degrés en Suisse orientale.

Samedi, les précipitations seront éparses mais le vent restera tempétueux. La limite des chutes de neige fluctuera entre 900 et 1300 mètres. Les températures resteront relativement élevées. Pour Noël, la météo s’annonce calme et très douce.