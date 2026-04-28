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Détention – NE Neuchâtel: départ de la cheffe du service pénitentiaire

ATS

28.4.2026 - 10:46

Dans la tourmente, le Service pénitentiaire neuchâtelois voit sa cheffe quitter ses fonctions. La conseillère d'Etat Céline Vara donnera des réponses mardi après-midi aux députés sur ce sujet.

La cheffe du Service pénitentiaire neuchâtelois part avec effet immédiat (archives).
La cheffe du Service pénitentiaire neuchâtelois part avec effet immédiat (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.04.2026, 10:46

28.04.2026, 11:11

«Après trois années passées à la direction du service pénitentiaire neuchâtelois (SPNE), dont près d’une à sa tête, Natalia Delgrande a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle et elle est libérée de ses obligations dès à présent», a indiqué mardi matin le Conseil d'Etat.

«Le processus de recrutement sera lancé prochainement. Une vacance de poste n’étant toutefois pas exclue, le mode de direction du SPNE ad intérim sera défini très rapidement», a précisé le gouvernement.

Ce départ intervient dans une période agitée pour le SPNE neuchâtelois, confronté depuis plusieurs mois à une succession de départs et de burn-out, dans un climat tendu avec la direction du service.

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