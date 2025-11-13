  1. Clients Privés
Neuchâtel Le lynx tiré était gravement malade

ATS

13.11.2025 - 10:21

Le lynx, abattu le 9 septembre par un garde-faune du canton de Neuchâtel, était gravement malade. Un rapport démontre que l’animal souffrait de la maladie de Carré et présentait d’importantes inflammations touchant plusieurs organes internes.

Le lynx abattu, contrairement à celui en pleine forme sur la photo, était très affaibli et souffrait de la maladie de Carré (image symbolique).
Le lynx abattu, contrairement à celui en pleine forme sur la photo, était très affaibli et souffrait de la maladie de Carré (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

13.11.2025, 10:21

13.11.2025, 10:38

Les constatations de l’Institut pour la santé des poissons et des animaux sauvages (Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit – FIWI) «confirment que la décision du garde-faune d’abattre l’animal était justifiée et conforme au droit fédéral», a indiqué jeudi le canton.

Le rapport précise que la maladie de Carré affaiblit fortement le système immunitaire. Celle-ci s'accompagne généralement de troubles neurologiques tels que désorientation, vertiges et perte de conscience. «Ces symptômes pourraient expliquer, au moins en partie, le comportement inhabituel, peu farouche et parfois agressif du lynx», a précisé le canton.

Le décès de ce lynx avait suscité de nombreuses réactions dans la population et le canton avait été pris à partie.

