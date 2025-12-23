  1. Clients Privés
Santé – NE Neuchâtel: le RHNe reprend l'entier du Groupe Santé Volta

ATS

23.12.2025 - 14:29

Le Groupe Santé Volta (GSV) passe sous le contrôle complet du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et devient Réso.ne. La reprise préserve tous les emplois et assure la continuité des soins ambulatoires de proximité pour plus de 8000 patients neuchâtelois.

Le RHNe devient l'actionnaire unique de Réso.ne (archives).
Le RHNe devient l'actionnaire unique de Réso.ne (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.12.2025, 14:29

23.12.2025, 14:43

Le RHNe, qui détenait jusqu’ici 30% du capital, reprend les activités du groupe de santé privé en situation d’insolvabilité et de surendettement, a-t-il fait savoir mardi. La transaction permet de poursuivre l’exploitation de quatre centres de santé, avec deux permanences médicales sous une nouvelle raison sociale.

Ces derniers sont les sites de Volta à La Chaux-de-Fonds, de Fleurier, des Cadolles, à Neuchâtel, et des Geneveys-sur-Coffrane. Le développement permet au RHNe de «consolider le déploiement d’un réseau cantonal de soins ambulatoires de proximité, au coeur de ses options stratégiques 2026-2030», précise le communiqué.

Soutien financier

L'évolution répond aussi au programme de législature 2026-2029 du Conseil d’Etat, qui entend instaurer «un réseau de soins accessible à toutes et tous». Depuis février 2024 et son entrée au capital du GSV, le RHNe a soutenu la société anonyme via des prêts et une caution solidaire pour un total de plus de 2,5 millions de francs.

L’assainissement de la situation financière du Groupe Santé Volta va garantir à la nouvelle entité de retrouver à terme les chiffres noirs, condition indispensable pour assurer sa pérennité, poursuit le communiqué. Avec Réso.ne, le RHNe résume la situation en évoquant un «nouvel élan pour les soins ambulatoires de proximité».

Pour rappel, les deux entités avaient annoncé en avril le transfert au 30 juin de l’activité opératoire de la clinique Volta vers le site RHNe-La Chaux-de-Fonds. La centralisation qui touchait alors la Métropole horlogère avait impliqué la mise en oeuvre d’un plan de licenciement collectif pour une vingtaine de collaborateurs.

